ABD'de yolcu treni köprüden geçerken raydan çıktı

ABD'de bir yolcu treni Washington eyaletinde köprüden geçerken raydan çıktı. Trenin vagonları köprünün altındaki otoyola düştü.

ABD'de Seattle - Portland seferini yapan bir yolcu treni Washington eyaletinde köprüden geçerken raydan çıktı. Vagonların otoyola düştüğü olayda en az 3 kişinin öldüğü, 70'ten fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

BBC Türkçe'de yer alan haberde, trenin Amtrak şirketine ait olduğu ve hattaki ilk seferini yaptığı belirtildi. Ayrıca, şirket ise trende yaklaşık 78 yolcu ve beş personel olduğunu açıkladı. Ancak olayın yeni hattan kaynaklanıp kaynaklanmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD Ulaşım Bakanlığı, trenin Pazartesi günkü seferinden önce 'haftalarca denetimden ve testlerden geçirildiğini' söyledi.

Amtrak şirketinin yöneticisi Richard Anderson gazetecilerin soruları üzerine olayın nedenine ait bir açıklama yapmadı ancak trenin çok hızlı gitmesi durumunda hızını kesecek sistemin bu hatta ki raylara yerleştirilmediğini ifade etti.

ABD yasaları uyarınca trenin hızını kesen bu sistemin 2018'e kadar tüm raylara yerleştirilmesi gerekiyor. Şirketler, sistemin kuruluş ve işletiminin tahmin edilenden daha uzun süreceği ve zorlu olacağını öne sürerek bu tarihi erteletmişlerdi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Aralık 2017 04:55

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