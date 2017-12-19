Fransa’da göçmen işçilerin hakları için çağrı

CGT sendika konfederasyonu göçmenlerin ve göçmen işçilerin haklarının korunması çağrısı yaptı.

Kıvanç DEMİR

Strasbourg

Fransa'nın büyük sendika konfederasyonlarından Genel Emek Konfederasyonu (CGT) 18 Aralık Dünya Göçmenler Gününde, bütün işçilere, göçmen işçileri hakları için mücadele çağrısı yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada, “Küreselleşmiş yağmacı kapitalist ekonomi tarafından sürgüne sürüklenen göçmenler, sığınmacılar ve yerinden edilmiş insanlar son derece savunmasızlar ve katedecekleri yol boyunca yardıma ihtiyaçları var” denildi. Açıklamada özellikle kadın ve çocuk göçmenlerin suç örgütlerinin hedefi haline geldiklerine dikkat çekildi.

CGT’nin bütün işçilerin temel haklarını garanti altına almak için mücadele ettiğinin belirtildiği açıklamada, “Fransa ve Avrupalı kuruluşların, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) göçmen işçilerin haklarını garanti altına aldığı norm ve tavsiyelerin hiçe sayılmasını görmezden gelemez. Bu haklara saygı, devletlerin ve patronların sorumluluğundadır” vurgusu yapıldı.

Fransa’da hükümetin iki kararnameyle, “sığınmacı ve vatansız kalmış insanları” güvence altına almak için uğraşan göçmenlik bürolarına yönelik baskıyı arttırdığına dikkat çeken sendika, son olarak İçişleri Bakanlığının göçmenlerin kaldığı acil sığınma merkezlerinden faydalananların sayısını azaltmaya yönelik uygulamayı gündeme getirdiğine dikkat çekti.

Açıklamada, Fransa hükümetinin göçmen karşıtı politikalarıyla sendika olrak mücadele edileceği belirtilerek, “Birlikte, uluslararası boyutta, Avrupa’da ve ulusal çapta çalışmalarımızı güçlendirerek, işçi ve emekçilerin en temel evrensel haklarını güvence altına almalıyız” çağrısı yapıldı.

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