Dışişleri'nden ABD'nin Kudüs'ü veto kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı BMGK'de Kudüs tasarısının ABD tarafından veto edilmesi kararına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı BMGK'de Kudüs tasarısının ABD tarafından veto edilmesi kararına "bu ülkenin tarafsızlığını yitirdiğini bir kez daha ortaya koymuştur" ifadeleriyle tepki gösterdi.



Dışişleri'nin açıklaması şu şekilde:



"Kudüs konusunda BM Güvenlik Konseyi’ne sunulan karar tasarısının 14 olumlu oya karşı tek bir aleyhte oyla veto edilmesini esefle karşılıyoruz.

Uluslararası hukuk ve meşruiyet gözetilerek hazırlanan, tüm ülkelere Kudüs konusunda ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyma çağrısında bulunan sözkonusu tasarının ABD tarafından veto edilmesi, bu ülkenin tarafsızlığını yitirdiğini bir kez daha ortaya koymuştur.



ABD’nin oylamada yalnız kalmış olması, Kudüs’le ilgili kararının hukuk dışılığının en somut göstergesidir. BM Güvenlik Konseyinin bölgesel barış ve istikrar üzerinde yansımaları olacak böyle bir konuda tüm uluslararası toplumun iradesine aykırı olarak işlevsiz bırakılması kabul edilemez.



Türkiye olarak Filistin Devleti’nin ve halkının her zaman yanında olmaya, başta BM Genel Kurulu olmak üzere tüm uluslararası platformlarda Filistin’in haklı mücadelesini ve bu yöndeki çabalarını desteklemeye devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD'nin Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma ve büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararına karşı Filistin'in hazırladığı karar tasarısını görüşmek üzere toplandı. Tasarıya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki 14 üye 'evet' dedi. Ancak daimi üye konumundaki ABD'nin veto etmesiyle Trump’ın Kudüs kararına karşı hazırlanan tasarı reddedildi. Böylece tasarı BMGK'den geçemedi.



Geçen hafta Filistin Yönetimi tarafından hazırlanan ve BMGK üyesi Mısır tarafından sunulan yasa tasarısında, Kudüs'ün statüsünün iki tarafın da gözetilmesiyle ele alınmasını istiyor. "Kudüs'ün statüsünü ve demografik yapısını değiştiren herhangi bir karar veya eylemin yasal gücü yoktur. Lağvedilmelidir" ifadesi kullanılan tasarıda, Kudüs konusunda BM kararları ile çelişen bir tavır içine girmekten kaçınılması gerektiği belirtiliyor. (MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2017 23:29

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