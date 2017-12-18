Trump, ulusal güvenlik stratejisini açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump: Sınırlarımızı koruyamazsak ülkemizi koruyamayız. Rakip kuvvetlerle karşı karşıyayız: Rusya ve Çin.
ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik stratejisini açıklıyor.
Sputnik’in aktardığına göre Trump'ın konuşmasından satır başları şöyle:
* Önceki başkanların hatası, ABD sınırlarını ardına kadar açmalarıydı.
* ABD, benim başkanlığım döneminde, büyüklüğünü yeniden keşfetme fırsatı buldu.
* İran Devrim Muhafızları terörizmi destekliyordu ve biz onlara yaptırım uyguladık.
* ABD, IŞİD'e önemli darbeler indirmiştir. Nereye kaçarlarsa takip ediyoruz ve ABD sınırlarından içeri girmelerine izin vermiyoruz.
* Kuzey Kore'nin izole edilmesinde daha yapacak çok şey var. Bu rejim dünyayı tehdit edememeli.
* Sınırlarımızı koruyamazsak ülkemizi koruyamayız.
* Ulusal Güvenlik Stratejisi, kabinemin tamamının onayını taşıyor.
* Rakip kuvvetlerle karşı karşıyayız: Rusya ve Çin.
* Rusya Devlet Başkanı'ndan dün bir telefon aldım ve ABD istihbaratının çalışmaları nedeniyle teşekkür ettiler. (HABER MERKEZİ)
Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2017 23:24