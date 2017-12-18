Trump, ulusal güvenlik stratejisini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump: Sınırlarımızı koruyamazsak ülkemizi koruyamayız. Rakip kuvvetlerle karşı karşıyayız: Rusya ve Çin.

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik stratejisini açıklıyor.

Sputnik’in aktardığına göre Trump'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Önceki başkanların hatası, ABD sınırlarını ardına kadar açmalarıydı.

* ABD, benim başkanlığım döneminde, büyüklüğünü yeniden keşfetme fırsatı buldu.

* İran Devrim Muhafızları terörizmi destekliyordu ve biz onlara yaptırım uyguladık.

* ABD, IŞİD'e önemli darbeler indirmiştir. Nereye kaçarlarsa takip ediyoruz ve ABD sınırlarından içeri girmelerine izin vermiyoruz.

* Kuzey Kore'nin izole edilmesinde daha yapacak çok şey var. Bu rejim dünyayı tehdit edememeli.

* Sınırlarımızı koruyamazsak ülkemizi koruyamayız.

* Ulusal Güvenlik Stratejisi, kabinemin tamamının onayını taşıyor.

* Rakip kuvvetlerle karşı karşıyayız: Rusya ve Çin.

* Rusya Devlet Başkanı'ndan dün bir telefon aldım ve ABD istihbaratının çalışmaları nedeniyle teşekkür ettiler. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2017 23:24

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