Trump, ulusal güvenlik stratejisini açıkladı

Trump, ulusal güvenlik stratejisini açıkladı

    • 18 Aralık 2017 22:32

    ABD Başkanı Donald Trump: Sınırlarımızı koruyamazsak ülkemizi koruyamayız. Rakip kuvvetlerle karşı karşıyayız: Rusya ve Çin.

    ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik stratejisini açıklıyor.

    Sputnik’in aktardığına göre Trump'ın konuşmasından satır başları şöyle:

    * Önceki başkanların hatası, ABD sınırlarını ardına kadar açmalarıydı.
    * ABD, benim başkanlığım döneminde, büyüklüğünü yeniden keşfetme fırsatı buldu.
    * İran Devrim Muhafızları terörizmi destekliyordu ve biz onlara yaptırım uyguladık.
    * ABD, IŞİD'e önemli darbeler indirmiştir. Nereye kaçarlarsa takip ediyoruz ve ABD sınırlarından içeri girmelerine izin vermiyoruz.
    * Kuzey Kore'nin izole edilmesinde daha yapacak çok şey var. Bu rejim dünyayı tehdit edememeli.
    * Sınırlarımızı koruyamazsak ülkemizi koruyamayız.
    * Ulusal Güvenlik Stratejisi, kabinemin tamamının onayını taşıyor.
    * Rakip kuvvetlerle karşı karşıyayız: Rusya ve Çin. 
    * Rusya Devlet Başkanı'ndan dün bir telefon aldım ve ABD istihbaratının çalışmaları nedeniyle teşekkür ettiler. (HABER MERKEZİ)

     

    Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2017 23:24
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