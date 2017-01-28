Serena Williams, Avustralya Açık şampiyonu

Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Serena Williams, kardeşi Venus Williams'ı 6-4'lük iki setle mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Serena Williams, kardeşi Venus Williams'ı 6-4'lük iki setle mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Avustralya Açık'ta 7. zaferini elde eden 35 yaşındaki tenisçi, kariyerindeki Grand Slam şampiyonluğu sayısını 23'e yükseltti ve açık dönemde en çok Grand Slam şampiyonu olan tenisçi unvanının tek başına ele geçirdi. Serena bu unvanı daha önce 22 şampiyonluğu bulunan Steffi Graf'la paylaşıyordu.

Serena Williams ayrıca bu zaferle birlikte WTA sıralamasında 1 numarayı Angelique Kerber'den devralmış oldu. (SPOR SERVİSİ)

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