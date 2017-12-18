Norveç’in Kuzey bölgesinde (Nordland) bir gecede on bir geyiğe araç çarptı

Norveç’in Kuzey bölgesinde (Nordland) bir gecede on bir geyiğe araç çarptı. Karanlık nedeniyle yollara çok sayıda geyik indiğini belirten yetkililer, sürücülerin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Norveç devlet kanalı NRK’nin haberine göre, Nordland polis bölgesinde operasyon lideri Tom Ove Hammer cuma gecesi saat 21 civarında 11 geyiğe trafikte araçların çarptığını söyledi. Açıklamalara göre geyikler şehir çevresine inmek istediklerinde, enerji kaybetmemek için yoldan gidiyorlar ve bu yüzden de trafikte araçlar çarpıyor. Kuzey’deki, Narvik kenti etrafında gezinen evcil olmayan hayvanların bulunduğu haberleri aldığını söyleyen operasyon başkanı “Özellikle Narvik ve Bodø illerinde, kent çevresinde geyiklere rastlanıyor. İnsanların bahçe ağaçları geyikler için temiz bir restoran oluyor”.

Norveç’te geyiklerin yollara inebilecekleri alanlar uyarı levhalarıyla belirlense de bu tür kazalar yine de meydana geliyor. Norveç av ve trafik kaynaklarına göre 2014/15 avlanma yılında kara yolu trafiğinde 954 şimal geyiği, 739 boynuzlu geyik, 3 bin 808 karaca, 2 vahşi ren geyiği olmak üzere toplam 5 bin 503 hayvan öldürülmüş.

Taşıtların çarptığı çoğu olay kışın meydana geliyor ve en ciddi kazalar da şimal ve boynuzlu geyiklerle oluyor. Bu durumun topluma yıllık ekonomik maliyetinin yaklaşık 600 milyon kron olduğu tahmin ediliyor. (Oslo/EVRENSEL)



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