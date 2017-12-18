Internetin anahtarı bir avuç zengine verilecek

Ağ tarafsızlığı ilkesinin kaldırılması ile internetin anahtarının bir avuç zengine teslim edileceği ve iki sınıflı internet oluşturulacağı belirtildi.

ABD’de Federal İletişim Komisyonunun (FCC), ağ tarafsızlığı ilkesini kaldırma kararı, “iki sınıflı bir internet” oluşturacağı eleştirisine neden oluyor. DW Türkçe kararla ilgili en önemli noktaları derledi. UNICEF’in araştırmasına göre pek çok ülkede internet hâlâ bir lüks. Özellikle de sanal dünyaya erişimi olmayan çocuk ve gençler, akranlarının oldukça gerisinde. Ağ tarafsızlığı ilkesinin kaldırılması ile internetin anahtarının bir avuç zengine teslim edileceği yorumunu yapanlar ise, farklı ücret talep edilmesi durumda eylemlerin olacağı görüşünde.

AĞ TARAFSIZLIĞI NE ANLAMA GELİYOR?

Ağ tarafsızlığı, internetteki tüm veri akışının, örneğin elektronik postaların, müzik ve videoların ya da internet aramalarının ve internet üzerinden yapılan telefon görüşmelerinin, internet sağlayıcıları tarafından birbirinden farksız ve eşit hızda mümkün kılınmasına verilen isim. Ağ tarafsızlığı uyarınca internet sağlayıcılarının bazı veri akışlarına öncelik verip, diğerlerini frenlememesi öngörülüyor.

ABD’DE NE KARAR ÇIKTI?

ABD’de internetten sorumlu düzenleyici kuruluş olan FCC, ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanan Komisyon Başkanı Ajit Pai’ın önerisini 2’ye karşı 3 oyla kabul etti. Böylece ağ tarafsızlığı kuralı iptal oldu. Buna göre, internet sağlayıcıları gelecekte bazı verilerin akışına öncelik tanıyabilecek, yani bir anlamda internet farklı hızlarda işleyebilecek. Karara tepki gösterenler internetin “paralı yol” haline getirileceği eleştirisini getiriyor. FCC Başkanı Pai, bugüne kadarki kuralların, işletmelerin yatırım yapmasının önünü tıkadığını, bu yüzden görüntülü telefon veya teletıp sistemi için yüksek hızlı internet ağının genişletilemediğini savunuyor.

KARAR NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?

Ağ tarafsızlığı konusunda eleştiri getirenler arasında iki grup öne çıkıyor. Bir yandan tüketiciler için internetteki tüm verilerin eşit hızda ve eşit şartlarda erişilebilir olması, örneğin video veya müziğe erişmek için ayrıca bir ücret ödenmemesi önem taşıyor. Öte yandan internette içerik sunan birçok işletme, bu içeriklerin kullanıcıya ulaştırılması için internet sağlayıcılarının ayrı ücret talep etmemesini istiyor.

Ağ tarafsızlığının kaldırılmasını eleştirenler internette iki farklı hızın söz konusu olabileceği uyarısında bulunuyor ve hızlı kanalların zenginlere, nispeten daha yavaş kanalların ise geri kalan kesime hizmet vereceği uyarısında bulunuyor. Dile getirilen eleştirilerden biri de, internet sağlayıcılarının bazı içerikleri bilinçli olarak frenleme ihtimali olduğu yönünde. Yani sansür...

ÜCRET FARKLILIĞI OLURSA...

Federal İletişim Komisyonunun Demokrat Partili Üyesi Mignon Clyburn, ağ tarafsızlığı ilkesinin kaldırılmasına karşı olduğunu söylerken “İnternetin anahtarlarının bir avuç dolusu multimilyarlık işletmeye teslim edildiği” ifadesini kullandı. Clyburn, FCC’nin Cumhuriyetçi üyelerinin ABD’deki herkese hızlı ve verimli iletişim hizmeti verilmesi yönündeki taahhütlerini çiğnediklerini savundu. Uzmanlar da internet sağlayıcıları gerçekten de veri akışında farklı ücretler karşılığında farklı hızlar sunduğu takdirde, tüketiciler ve aktivistlerden bir protesto dalgası gelebileceğini, hatta işletmelerin hukuki sorunlarla karşılaşabileceğini belirtiyor.

(MEDYA SERVİSİ)

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