En çok okunan: Elia ile Yolculuk, en çok okuyan: Ankara

Bu yılın en çok okunan kitabı Zülfü Livaneli’nin “Elia ile Yolculuk”u olurken; en çok kitap okuyan il olarak ise Ankara belirlendi.

Bu yılın en çok okunan kitabı Zülfü Livaneli’nin “Elia ile Yolculuk”u olurken; en çok kitap okuyan il olarak ise Ankara belirlendi.

Ajans Press’in elde ettiği bilgilere göre hazırlanan listede Zülfü Livaneli’nin kitabını, Yuval Noah Harari’nin “Hayvanlardan Tanrılara Sapıens” isimli kitabı takip etti. İnsanların küresel ekosistemde oynadıkları rolden, imparatorlukların yükselişine ve modern dünyaya kadar pek çok konuyu inceleyen kitap, 2017’nin en çok okunan ikinci kitabı olmayı başardı. Stefan Zweig’in “Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu” isimli kitabı üçüncü olurken yine Zweig’in “Olağanüstü Bir Gece” kitabı dördüncü sırada yer aldı. Zülfü Livaneli’nin ocak ayında yayımlanan “Huzursuzluk” kitabı en çok okunan beşinci kitap oldu.

EN AZ OKUYAN İL URFA

Araştırmada Türkiye’nin en çok kitap okuyan ilinin Ankara olduğu tespit edildi. Urfa ise en az kitap okuyan il oldu. Öne çıkan bir diğer başlık ise Türkiye’deki bireylerin kitap okumak için günde sadece ortalama bir dakika ayırdığı belirlendi. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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