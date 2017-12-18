‘Obama, Hizbullah soruşturmasını örtbas etti’ iddiası

Politico, Barack Obama’nın İran’ın nükleer anlaşmadan vazgeçmemesi için Hizbullaha yönelik uyuşturucu soruşturmasını örtbas ettiğini iddia etti.

Politico, Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın İran’ın nükleer anlaşmadan vazgeçmemesi için Hizbullah’a yönelik uyuşturucu kaçakçılığı soruşturmasını örtbas ettiğini iddia etti. ABD’deki önde gelen siyasi yayın organlarından Politico, Hizbullah’ı ‘kokain ticareti ve kara para aklamayla uluslararası suç örgütü haline gelerek küresel tehdit oluşturmakla’ itham eden soruşturmayı, Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın İran’ın nükleer anlaşmadan vazgeçmemesi için örtbas ettiğini ileri sürdü.

Haberde, 2008 yılında başlatılan, 7 ülkenin dahil olduğu Cassandra Projesi adlı soruşturma aktarıldı. ABD’li yetkililer, dünya çapında hedefe aldıkları Hizbullah’ı uyuşturucu ve silah ticareti yapmakla, kara para aklamakla ve başkaca suç eylemleri gerçekleştirmekle suçladı. Soruşturmada Hizbullah’ın bu yollardan yılda 1 milyar dolar elde ettiği suçlamasıyla ilgili kanıtlar toplandı.

‘LATİN AMERİKA ÜZERİNDEN’

Haberdeki iddialara göre 8 yıl boyunca proje üzerinde çalışan uzmanlar, Latin Amerika’dan Batı Afrika ve Avrupa’ya, Venezuela ve Meksika üzerinden ABD’ye yapılan kokain sevkiyatını ortaya çıkardı. Örgütün ABD’de ikinci el araç satın alıp Afrika’ya göndererek kara para akladığı da ileri sürüldü.

Ancak Politico, Obama yönetiminin, İran’ın nükleer anlaşmadan vazgeçmemesi için soruşturmayı kapatma kararı aldı. Washington soruşturmaya ek finansman temin etmeye son verirken ABD Adalet Bakanlığı başta Hizbullah’ın İran’daki temsilcileri olmak üzere örgütün önemli aktörlerine dava açılması yönündeki talepleri reddetti. BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi artı Almanya (5+1) ile İran uzun ve zorlu müzakerelerin ardından nükleer anlaşmaya temmuz 2015’te imza atmıştı. (DIŞ HABERLER)

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