Macron: Rusya ve İran kazandı, Esad kalacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 'Gerek İran gerek Rusya olsun sahada savaşı kazananlar tarafından korunduğundan Beşar Esad kalacak' dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “‘Gerek İran gerek Rusya olsun Suriye’de sahada savaşı kazananlar tarafından korunduğundan Beşar Esad kalacak” dedi. Macron, savaş bittikten sonra Batı’nın Esad ve temsilcileriyle konuşmak zorunda kalacağını belirtti.

France 2 kanalına konuşan Macron, Fransa’nın önceliğinin Suriye’de Esad’ı devirmekten ziyade IŞİD’i yok etmek ve soruna siyasi çözüm bulmak olduğunu vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın geleceği hakkında “O orada olacak, çünkü gerek İran gerek Rusya olsun Suriye’de sahada savaşı kazananlar tarafından korunuyor” yorumunu yaptı. Fransa, 2011’de Suriye’de çatışmalar başladığından beri Esad’ın iktidardan gitmesinde ısrar ediyordu.

‘IŞİD’LE SAVAŞ ŞUBATTA BİTER’

ABD’nin öncülüğünde ülkesinin de dahil olduğu uluslararası koalisyonun Suriye’de IŞİD’e karşı savaşı şubat ortası ya da sonunda kazanacağını öngören Macron, çatışmalar bittikten sonra “Herkesle konuşmak zorunda olacağız, Esad ve temsilcileriyle konuşmak zorunda olacağız. Sonrasında (Esad) işlediği suçlar hakkında halkına, uluslararası adalete hesap vermek zorunda kalacak” dedi.

Macron, siyasi çözüm konusunda da, “Fransa’nın planı Suriye’de barışı kazanmak, ülkeyi mayınlardan temizlemek, silahsızlandırıp sivilleştirmek, kalıcı barışa imkan tanıyacak siyasi çözüm inşa etmek; bu, Hristiyanlar, Şiiler, Sünniler dahil tüm azınlıkların korunması anlamına gelecek şekilde olmalı” diye konuştu. (DIŞ HABERLER)

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