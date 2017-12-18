Süleymaniye ve Halepçe'de maaş protestosu

Irak Kürdistan Bölgesi’nde maaş ödemelerinde yaşanan sıkıntıdan dolayı Süleymaniye ve Halepçe’de gösteri düzenlendi.

Irak Kürdistan Bölgesi’nde maaş ödemelerinde yaşanan sıkıntıdan dolayı Süleymaniye ve Halepçe’de gösteri düzenlendi.

Rudaw’ın haberine göre, öğretmenler, hükümetin maaşlarının geç ödemesinden dolayı, Süleymaniye ve Halepçe kentleri ile Ranya, Seyidsadık, Tak Tak, Kelar, Çemçemal, Kaladize ve Rewanduz ilçelerinde gösteriler düzenledi.

Dukan ilçesine bağlı Piremegrun kasabasındaki KDP, KYB, Goran ve Komel’e ait parti binaları ile asayiş ve trafik polisi noktaları ise öfkeli öğretmenler tarafından ateşe verildi. Kentin merkezi noktalarından olan Salim Caddesi’ne ulaşmak isteyen grupla güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı.

Süleymaniye’de dün ayrıca, Süleymaniye Trafik Müdürlüğü’ne bağlı memurlar da mesai yapmadı. Rudaw’a konuşan Süleymaniye Trafik Müdürlüğü Sözcüsü Karvan Heme Sıdık, “Memurlarımız greve gitme kararı aldı. Bu sabahtan beri vatandaşlarımıza hizmetin durdurma kararı alındı. Görevliler, maaş ödemesindeki aksaklıktan dolayı söz konusu kararı aldı” dedi.

Irak Kürdistan Bölgesi’nde 2014 yılından beri IŞİD’le savaş ve Bağdat’ın Erbil’in bütçesini ödememesi gerekçeleriyle mali sıkıntılar yaşanıyor. (DIŞ HABERLER)



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