CHP’liler Bakan Soylu’nun istifasını istedi

İzmir’de CHP’liler, Süleyman Soylu’nun Kemal Kılıçdaroğlu’ya söylediği “Sen bittin” sözüne tepki göstererek, Soylu’nun istifasını istedi.

İzmir’de CHP’liler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ya söylediği “Sen bittin” sözüne tepki göstererek, Soylu’nun istifasını istediler.

CHP Konak İlçe Örgütü üyeleri, Konak Meydanı’nın Kemeraltı Çarşısı girişinde basın açıklaması yaptı. CHP Konak İlçe Başkanı Başak, yaptığı konuşmada, her geçen gün geçim şartlarının zorlaştığını söyleyerek, şöyle konuştu: “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun kamuoyunu aydınlatmak ve hesap sormak adına yapmış olduğu açıklamalar karşısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun söyledikleri çirkin ve yakışıksızdır. Oturmakta olduğu makam halkın temsilcilerine karşı tehdit ve baskı unsuru olarak kullanılacak makam değildir. Elindeki kolluk kuvvetlerini halkımız adına kullanmasını, vatandaşın bakanı olması gerektiğini kendisine hatırlatıyoruz.” Başak, Kılıçdaroğlu’ya yönelik tehdit ve şantaj içerdiğini belirttiği söylemlerin, nelerin üzerinin kapatılmak için söylendiğini gördüklerini kaydetti. Başak, Bakan Soylu’nun istifa etmesini beklediklerini söyledi. (İZMİR)

www.evrensel.net