Erdoğan Almanya’da paramiliter bir birlik mi kuruyor?

HDP Mardin Milletvekili Ali Atalan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’da paramiliter bir destek birliği kurduğu iddialarını Binali Yıldırım'a sordu.

Almanya’daki Hür Demokrat Partinin (FDP) Baden Würrtemberg Eyalet Meclisi Grup Başkanı Hans-Ulrich Rülke, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya’da paramiliter bir destek birliği kurduğunu bu nedenle Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) gözetim altına alınmasını talep etti. HDP Mardin Milletvekili Ali Atalan konuyu Başbakan binali Yıldırım’a sordu.

Ayrıca Rülke, AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün birçok kez Almanyalı Osmanlılar örgütünün ileri gelen isimlerine para verdiği ya da verdirdiği haberleri çıktığı bu parayla örgütün silah satın aldığının Almanya medyasına yansıdığını ifade etti.

Konuyla ilgili Mardin Milletvekili Sayın Ali Atalan tarafından, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları iletti:

* UETD ile AKP arasında nasıl bir bağ vardır?

* UETD ve faaliyetleri hakkında bilginiz var mıdır ve söz konusu faaliyetleri AKP desteklemekte midir?

* FDP’li Hans-Ulrich Rülke’nin iddiaları hakkında kamuoyuna bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?

* Almanya’da “Almanyalı Osmanlılar” olarak bilinen örgüt ve bu örgütün faaliyetleri hakkında bilginiz var mıdır? (HABER MERKEZİ)





www.evrensel.net