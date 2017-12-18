'Parkasız Deniz Gezmiş' sözü için Diyarbakırlılar ne diyor?

Serpil BERK & Fırat TOPAL

Diyarbakır

Fenerbahçeli eski futbolcu Rıdvan Dilmen'in, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan için sarf ettiği "Ben onu parkasız Deniz Gezmiş'e benzetiyorum" sözlerini Diyarbakırlılara sorduk.

Dilmen: Erdoğan’a baktığımda parkasız Deniz Gezmiş görüyorum

Deniz Gezmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birbirleriyle uzaktan yakından ilgisinin olmadığını söyleyen yurttaşlar Dilmen'in bu açıklamaları yapmasındaki amacının iktidara yaranmak olduğunu düşünüyor.

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2017 17:23

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