    • 'Parkasız Deniz Gezmiş' sözü için Diyarbakırlılar ne diyor?

    Diyarbakırlı yurttaşlara Rıdvan Dilmen'in Erdoğan için kullandığı 'Parkasız Deniz Gezmiş' benzetmesi hakkında ne düşündüklerini sorduk.

    18 Aralık 2017 17:19

    Serpil BERK & Fırat TOPAL
    Diyarbakır

    Fenerbahçeli eski futbolcu Rıdvan Dilmen'in, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan için sarf ettiği "Ben onu parkasız Deniz Gezmiş'e benzetiyorum" sözlerini Diyarbakırlılara sorduk.

    Dilmen: Erdoğan’a baktığımda parkasız Deniz Gezmiş görüyorum

    Deniz Gezmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birbirleriyle uzaktan yakından ilgisinin olmadığını söyleyen yurttaşlar Dilmen'in bu açıklamaları yapmasındaki amacının iktidara yaranmak olduğunu düşünüyor.

    İhsan ÇARALAN yazdı: ‘Kahraman’ı olmayan AKP, ‘şeytan’ın gösterdiği yolda!

    Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2017 17:23
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