'Parkasız Deniz Gezmiş' sözü için Diyarbakırlılar ne diyor?
Diyarbakırlı yurttaşlara Rıdvan Dilmen'in Erdoğan için kullandığı 'Parkasız Deniz Gezmiş' benzetmesi hakkında ne düşündüklerini sorduk.
Serpil BERK & Fırat TOPAL
Diyarbakır
Fenerbahçeli eski futbolcu Rıdvan Dilmen'in, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan için sarf ettiği "Ben onu parkasız Deniz Gezmiş'e benzetiyorum" sözlerini Diyarbakırlılara sorduk.
Dilmen: Erdoğan’a baktığımda parkasız Deniz Gezmiş görüyorum
Deniz Gezmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birbirleriyle uzaktan yakından ilgisinin olmadığını söyleyen yurttaşlar Dilmen'in bu açıklamaları yapmasındaki amacının iktidara yaranmak olduğunu düşünüyor.
Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2017 17:23
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