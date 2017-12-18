Belediye-İş Ordu Şube Kongresinde iki liste yarıştı

Belediye-İş Sendikası Ordu Şube Kongresinde iki Yusuf Kır ve Aydın Türkcan başkanlığında iki liste yarıştı. Yusuf Kır başkanlığındaki liste kazandı.

Türk-İş’e bağlı Belediye-İş Sendikası Ordu Şube Kongresinde iki Yusuf Kır ve Aydın Türkcan başkanlığında iki liste yarıştı.

Dün yapılan genel kurulda, salona Belediye-İş Genel Başkanı Nihat Yurdakul’un fotoğrafının asılması dikkat çekti. Genel Başkan Nihat Yurdakul konuşmasına sendika tanımı yaparak başladı. Yurdakul, “Sendika kimsenin ırkına mezhebine bakmaz. Parti farkı gözetmeden yanlış yapanın karşısında tepkisini göstermelidir. Haksızlığa uğrayanların yanında olmalı. Talimat almadan gücünü üyelerinden almalı. Türkiye’de böyle olmuyor. Sendikalı işçi sayısı sürekli düşüyor” dedi.

Eğitimsiz ve örgütsüz ülkelerde adaletli paylaşımın olmadığını ifade eden Yurdakul, “İşçiler ekmeğiyle tehdit ediliyor. Türkiye’nin bugünkü durumunda oluşundan yüzde 51 sendikalar sorumlu. İşçiler siyaset yapmalı, haklarımızı korumalıyız. Avukat, mühendis siyaset yapıyor biz de yapacağız” diye konuştu. Gündemde olan taşerona kadro meselesine de değinen Yurdakul, “Eskiden mevsimlik işçi vardı şimdi taşeron işçi var. Soygun düzeni, rant kapısı olmuş. Taşerona verdiğiniz paranın yüzde 25’i belediyede kalsın, diğerini işçiye verin diyoruz kabul etmiyorlar. Taşeron işçiler için aylardır çalıştıklarını söylüyorlar. 15 günde bütçeyi geçiriyorlar ama işçi sorununu çözemiyorlar. Belediyede şirketler çözüm değil. Hangi işçi nerede çalışıyorsa oranın kadrolu işçisi olsun iş bitsin. Bu kadar kolay” dedi.

Konuşmaların ardından akşam saatlerinde yapılan seçimin sonuçlarına göre Yusuf Kır başkanlığındaki liste 133 oy alırken, Aydın Türkcan başkanlığındaki liste 73 oy aldı.. (Ordu/EVRENSEL)

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