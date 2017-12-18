HDP: Zarrab davasında adı geçenler yargılanmalı

HDP, ABD'de yargılanan Reza Zarrab'ın ifadelerinde adı geçen devlet yöneticilerinin yargılanması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

HDP, ABD'de yargılanan Reza Zarrab'ın ifadelerinde adı geçen devlet yöneticilerinin yargılanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekilleri Ahmet Yıldırım ve Filiz Kerestecioğlu ile bir grup vekil Meclis'te düzenlediği basın toplantısı ardından ABD'de yargılaması süren Reza Zarrab'ın iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

‘17-25 ARALIK ARAŞTIRILMALI’

HDP’liler, suç duyurusu ardından Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı. Açıklama yapan Kerestecioğlu, şunları söyledi: "Şimdi biz çok hayırlı olmayan bir günün, 17-25 Aralık'ın yıl dönümüne gelen günde buradayız. Amerika'da ortaya çıkan yeni delil, belgeler burada bir soruşturma yapılmasını gerektiriyor. Meclis'te bütçe görüşülüyor ve sanki bütün bakanlar Japonya, Kanada bütçesi görülüyor gibi ülkenin refah içinde olduğu açıklamaları yapıyorlar. Ve bu insanlar, ABD'de yargılananlar, burada yargılanması gerekenler milli mesele için yargılanmıyor. Milli mesele olan halkın cebinden çalınan paralardır. Bu nedenle burada adil, etkili bir yargılama olması gerekiyor. Burada bir soruşturmanın açılması gerekiyor. Kimler ilgiliyse, o bakanlar, üst düzey bürokratlar, kimler için söyleniyorsa bu iddialar, ortaya çıkartılmalı. Daha adil ve daha etkili olacak şeylerden biri de Meclis'te bir komisyon kurulması. Araştırma komisyonu reddedilmişti; ama üzerinden zaman geçti. Şu anda bugün devletin bankaları itham altında, banka müdürleri itham altında. Önce sanık, sonra tanık oluyorlar. Türkiye halklarının geleceği için araştırılması gerekiyor." (Ankara/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2017 16:44

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