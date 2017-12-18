Ramallah’ta İsrail askerleri Filistinlilere saldırdı

Ramallah’ta İsrail askerleri Filistinliler saldırdı, çatışmalar sürüyor.

Ramallah’ta İsrail askeri ile Filistinliler arasındaki çatışmalar başladı



Ramallah Beytil bölgesinde Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Filistin’in Ramallah Beytil bölgesinde Filistinliler ile İsrail askerleri arasındaki çatışmalar başladı. Gaz bombasıyla saldıran İsrail askerlerine karşı Filistinliler taş ve sopalarla kendini korudu. Gaz bombalarından bölgede görev yapmaya çalışan gazeteciler de olumsuz etkilendi. Bölgede tansiyon giderek yükseliyor. (DHA)



www.evrensel.net