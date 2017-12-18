Halkın Hukuk Bürosu'na baskında 3 kişi gözaltına alındı

Halkın Hukuk Bürosu'na polislerce baskın yapıldı. Büroda aramalar tamamlandı. Avukat Yaprak Türkmen ile büroda bulunan iki kişi gözaltına alındı.

Halkın Hukuk Bürosu’ndaki aramalar sona erdi. Avukat Yaprak Türkmen ile büroda bulunan müvekkili iki kişi gözaltına alındı.



İstanbul’da Halkın Hukuk Bürosu’na yapılan polis baskınında Avukat Yaprak Türkmen ve müvekkilleri Ebru Yeşilırmak ile Güneş Seferoğlu gözaltına alındı. Büroda yaklaşık iki saat süren arama da sona erdi. Bürodan ayrılmayan polis tutanak tutuyor.



Halkın Hukuk Bürosu sosyal medya adresinden yapılan açıklamada, “Baskılar, gözaltılar, tutuklamalar bizi yıldıramaz! Geleneğimiz Fuat Erdoğan'ın, Behiç Aşçı'nın geleneğidir. Büromuzun avukatları defalarca gözaltına alındı, tutuklandı, işkence gördü. Her seferinde büyüyerek cevap verdik saldırılara. Bu halkın avukatlığını yapmaktan onur duyuyoruz. Bugün saat 15: 30 sıralarında büromuz yine polislerce basıldı. Avukat arkadaşımız Yaprak Türkmen ve iki müvekkilimiz gözaltına alındı. Arama işlemi sona erdi, tutanak tutuluyor. Halkın avukatlığını yapmak suç değildir! Kahrolsun faşizm yaşasın mücadelemiz!” ifadelerine yer verildi. (İstanbul/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2017 19:17

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