Avusturya'da ırkçıları barındıran koalisyon protesto edildi

Avusturya'da aşırı sağcıların hükümete girmesi Viyana'da protesto edilirken antifaşistlerin yürüyüşüne polis saldırdı.

Avusturya’da aşırı sağcıları da barındıran yeni hükümet bugün yemin ederek göreve başlarken beş binin üzerinde kişi başkent Viyana’da eylem yaptı.

Hafta sonu sağcı Avusturya Halk Partisi (ÖVP) lideri Sebastian Kurz, 2. Dünya Savaşı sonrası eski Nazilerce kurulan Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ile koalisyon anlaşmasına varmıştı. Avusturya böylece Batı Avrupa’da bünyesinde aşırı sağı barındıran ilk koalisyon oldu.

Avrupa’nın en genç başbakanı olan 31 yaşındaki Sebastian Kurz’un Halk Partisi, Ekim seçimlerinde yüzde 32 oy almış ve 183 sandalyeli Mecliste 62 koltuk elde etmişti. Özgürlük Partisi ise yüzde 26 oy ve 51 koltukla üçüncü olmuştu.

Hofburg Sarayı çevresinde bin 500 polis, helikopter ve TOMA’larla güvenlik önlemi alırken antifaşist gruplar da Heldenplatz Meydanı’nda toplandı. Antifaşistler, “Mülteciler hoş geldiniz”, “Naziler dışarı”, “Nazi domuzlarını istemiyoruz” gibi dövizler taşıdı.

Polis barikatını aşmaya çalışan antifaşistler polisin gaz bombalı saldırısına uğradı.

Avusturya Özgürlük Partisi, 2000 yılında da hükümete girmiş o dönemde Viyana’da on binlerce kişinin katıldığı dev gösteriler yapılmıştı. Gözlemciler, bugünkü eylemlerin daha sönük kaldığını vurguladı.

Sebastian Kurz (solda) ve Özgürlük Partisi Lideri Heinz-Christian Strache

Kurz, hafta sonu yaptığı açıklamada “Bu, Avrupa’yı şekillendirmek isteyen iki partinin koalisyonu” demişti. İki milliyetçi parti de göçmen karşıtlığıyla tanınıyor. Ancak Özgürlük Partisi geçmişte sahip olduğu Avrupa Birliği karşıtı tutumu değiştirmiş durumda.

Özgürlük Partisi hükümette İçişleri ve Savunma Bakanlığı gibi önemli mevkileri elinde tutuyor. (DIŞ HABERLER)

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