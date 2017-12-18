'Nuriye ve Semih işlerine iaede edilsin' çağrısı

Nuriye Semih İçin Dayanışma- Ankara üyeleri 286 gündür açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın işlerine iadesini istedi.

Nuriye Semih İçin Dayanışma- Ankara tarafından düzenlenen basın toplantısında 286 gündür açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın işlerine iadesi istenildi. OHAL Komiyonu'nun hala bir karar almamasına tepki gösterilen basın toplantısında konuşan Anne Sultan Özakça, “İşe geri alınması için bakan ya da vekil çocuğu mu olması gerekirdi” diye sordu.

KHK ile işlerinden ihraç edilen açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nde basın toplantısı düzenlendi. “Nuriye Semih İçin Dayanışma- Ankara” tarafından düzenlenen toplantıya CHP Milletvekilleri Şenal Sarıhan, Ali Şeker, Onursal Adıgüzel, Orhan Sarıbal; Semih Özakça'ın annesi Sultan Özakça ve sanatçılar katıldı.

Semih Özakça’nın annesi Sultan Özakça, 286 gündür açlık grevinde olan oğlunun 10 gündür ağrıları sebebiyle uyuyamadığını, her geçen gün gözünün önünde eridiğini söyledi. Anne Özakça, OHAL Komisyonu raporunun hâlâ açıklanmamasına dikkat çekerek “Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 'komisyon karara bağlayacak' demişti. Ancak komisyon açıklayacağı kararda neye göre alındıklarını neye göre alınmadıklarını söylemeyecek. Sen kendinin neye göre alınıp alınmadığını bilemeyeceksin" dedi. Anne Özakça, çocuklarına açlık grevini bırakmaları gerektiğini söylediğinde “Bana işimden atılmam için tek somut gerekçe ortaya koysunlar” dediklerini belirterek "İşe geri alınması için bakan ya da vekil çocuğu mu olması gerekirdi" diye sordu.

‘HUKUKSUZLUK ÜZERİNE BAŞLADI’

Nuriye ve Semih'in avukatı Betül Kozağaçlı, mahkeme öncesinde müvekkillerinin avukatlarının gözaltına alındığını ve İçişleri Bakanlığı tarafından haklarında broşür hazırlandığını hatırlattı. Kozağaçlı, siyasi iktidarın, yargılama bitmeden kararını vererek Nuriye ve Semih’i suçlu ilan ettiğini ifade etti.

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, Nuriye ve Semih’in açlık grevi öncesinde Meclis’te düzenledikleri basın açıklamasıyla seslerini duyurmaya çalıştıklarını ancak açıklama çıkışında gözaltına alındıklarını ve bu hukuksuzluğun üzerine açlık grevine başladıklarını ifade etti. İçişleri Bakanlığının yargılama sürerken Nuriye ve Semih’i örgüt üyesi ilan etmesine değinen Sarıhan, “Bu hukuksuzluğun göstergesi” dedi.

‘KOMİSYON KARARI DERHAL AÇIKLANSIN’

Konuşmaların ardından Nuriye ve Semih İçin Dayanışma-Ankara'nın ortak basın metni okundu. Metinde, OHAL Komisyonun başvuru almaya başlamasıyla Nuriye ve Semih’in de başvuruda bulunduğu ancak komisyonun, kararlarını Kasım ayının ikinci haftası açıklanması gerekiyorken bugün hâlâ işlevsiz olduğu söylendi. Yüzbinlerce emekçinin yaşamının komisyonun işlevsizliğiyl çalındığı vurgulanan metinde, OHAL Komisyonunun, kararını derhal açıklaması çağrısı yapıldı. Metinde “Onları yaşamın kıyısına itmeye hakkınız yok. Yüz binlerce eğitimcinin hakkını gasp etmek suçtur” denildi. (Ankara/EVRENSEL)

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