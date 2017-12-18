Yüksel’de 405’inci günde 3 kişi gözaltına alındı

Yüksel Caddesi'nde devam eden “İşimizi geri istiyoruz” eyleminin 405’incisinde 3 kişi gözaltına alındı.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın açlık grevi eylemi 285’inci gününde devam ederken, dayanışma amacıyla başlatılan ve işlerini geri isteyen kamu çalışanları tarafından sürdürülen “İşimizi geri istiyoruz” eylemi 405’inci gününe girdi.



Yüksel Caddesi’nde bulunan ve etrafı bariyerlerle çevrili İnsan Hakları Anıtı önünde açıklama yapmak isteyen emekçilere polis izin vermedi. Emekçiler, bunun üzerine Konur Sokak'ta toplandı. Daha sonra ellerinde “Nuriye Semih İşe geri alınsın” pankartı ile Yüksel Caddesi ile Konur Sokak’ın birleştiği alana gelen üç emekçiye polis müdahale etti.



Müdahalenin ardından 3 emekçi gözaltına alındı. (Ankara/MA)



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