İzmir Valiliğinden sendikalara eylem izninde çifte standart

İzmir Emek ve Demokrasi Güçlerinin miting ve yürüyüşlerine engel olan Valilik, Konak Meydanı'nı Eğitim Bir Sen'in eylemine açtı.

İzmir’de Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen'in iki öğrencisi tarafından makamında tüfekle vurularak öldürülmesiyle gündeme gelen eğitim çalışanlarına yönelik şiddet Eğitim Bir Sen tarafından protesto edildi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Eğitim Bir Sen üyeleri Konak Meydanı'na yürüyerek burada açıklama yaptı.

Eylemle ilgili İzmir Valiliğinin tutumu ise dikkat çekti. Son olarak İzmir Emek ve Demokrasi Güçlerinin 23 Aralık'ta Gündoğdu Meydanı'nda yapmak istediği 'OHAL Değil Acil Demokrasi' mitingine OHAL'i gerekçe göstererek izin vermeyen ve yürüyüşlü basın açıklamalarına polis zoruyla engel olan İzmir Valiliği söz konusu Memur Sen'e bağlı Eğitim Bir Sen olunca farklı tutum sergiledi.

Vali Erol Ayyıldız, daha önce 'yasaklı meydan' olarak tabir edilen Konak Meydanı'nda Eğitim Bir Sen Şubelerinin açıklama yapmasına izin verdi. Geçtiğimiz haftalarda yine bu meydanda Memur Sen'in çağrısı ile Kudüs eylemi de yapılmıştı.

Öte yandan Torbalı Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun, ilçedeki okul müdürlerine mesaj atarak Eğitim Bir Sen'in yapacağı eyleme çağrıda bulundu. (İzmir/EVRENSEL)

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