Kemal Bülbül gözaltına alındı

Sabah saatlerinde gözaltına alınan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği eski Genel Başkanı Kemal Bülbül, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Sabah saatlerinde gözaltına alınan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği eski Genel Başkanı Kemal Bülbül, daha sonra serbest bırakıldı.



Pir Sultan Abdal Kültür Derneği eski Genel Başkanı Kemal Bülbül, sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı. Bülbül, sabah saat 09.00 sıralarında eve gelen polisler tarafından “Demokratik Toplum Kongresi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında” gözaltına alındığını belirtti.



İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubede ifadesi alınan Bülbül, daha sonra serbest bırakıldı. Bülbül, kendisine DTK’nin toplantıları, ortam dinlemeleri, alınan özerklik kararları ile ilgili sorular sorulduğunu söyledi. (Ankara/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2017 14:08

www.evrensel.net