15 yıldır 1 kilometre uzaktan su taşıyorlar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Doğanlı köyünde, köylüler 15 yıldır 1 km uzaklıktaki kaynaktan su taşıyor, köylüler şebeke suyu istiyor.

Yaşar KAPLAN

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Doğanlı köyünde, su ihtiyaçlarını yaklaşık 15 yıldır köye 1 kilometre uzaklıktaki su kaynağından karşılayan köylüler, kışın dondurucu soğuklarında su çilesi yaşadıklarını belirterek, şebeke suyu istiyor.

1995 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı, 3 bin nüfuslu Uzundere beldesinden göç edenlerin bir kısmı, Hakkari- Çukurca karayolu üzerindeki bölgeye yerleşti. Burada meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle evleri hasar görünce de valiliğin kararıyla Yüksekova ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Doğanlı bölgesine yerleştirildiler. 300 haneli yaklaşık 2 bin 500 nüfuslu Doğanlı köyünde, 15 yıldır su ihtiyaçlarını köyün 1 kilometre uzağındaki kaynaktan karşılayan köylüler, dondurucu soğuklarda el arabasına koydukları bidonlarla evlerine su götürüyor.

Yetkililerden su sorununa çözüm bulunmasını isteyen köylülerden 56 yaşındaki Halef Korkmaz, "15 yıldır bu köyde yaşıyoruz. Evlerimizde şebeke suyu olmadığı için köyün yakınında bulduğumuz kaynaktan su ihtiyacımızı karşılıyoruz. Dondurucu soğuklarda bir bidon su alabimek için buyük sıkıntılar yaşıyoruz. Doldurduğumuz su bidonlarını omuzlarımızda ya da el arabasıyla evlerimize götürüyoruz. Yetkililerin sesimize kulak vermelerini ve bu sorunu bir an önce çözmelerini istiyoruz" dedi.

'BAŞVURMADIĞIMIZ MAKAM KALMADI'

İnsan gibi yaşamak istediklerini belirten Kamil Aksu ise 2002 yılından beri bu sıkıntıyı yaşadıklarını anlattı. Aksu, "Köyümüze su şebekesinin getirilmesi için başvurmadığımız makam kalmadı" diye konuştu.

Doğanlı köyü Muhtarı Naif Alkan, 4 yıldır muhtarlığını yaptığı köydeki su sorunu için yetkilelere yaptığı başvuralarda, kendilerine yeterli su için kaynak sorunu olduğunu kaynak bulunması halinde köye şebeke suyu getirileceğinin söylendiğini belirtti. (Hakkari/DHA)



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