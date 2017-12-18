İzmir'de kadın cinayeti: Üniversiteli, arkadaşını öldürdü

İzmir'de üniversite öğrencisi Gürhan Ö. arkadaşı Zülal Tütüncü'yü bıçakla öldürdü.

İzmir'in Bornova ilçesinde, üniversite öğrencisi 26 yaşındaki Günhan Ö. o sırada evinde bulunan üniversite öğrencisi arkadaşı 21 yaşındaki Zülal Tütüncü'yü bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada boynundan bıçaklayarak öldürdü.

Olay, bugün saat 06.00 sıralarında, İnönü Mahallesindeki evde meydana geldi. Günhan Ö., o sırada evde bulunan arkadaşı Zülal Tütüncü'nün boynuna bıçak sapladı. Günhan Ö., ardından polisi arayarak cinayet işlediğini belirtip, adresini verdi. İhbar üzerine eve giden polis, kapıyı açan olmayınca çilingirden yardım aldı. Çilingirin kapıyı açmasıyla eve giren polisler, Zülal Tütüncü'nün cesedini buldu. Zülal Tütüncü'nün, boynundan bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Polis ekipleri, evin çevresinde yaptıkları aramada yakaladıkları Günhan Ö.'yü gözaltına aldı. Şüpheli, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Tütüncü'nün cenazesi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'NASIL KIYDINIZ KUZUMA'

Tütüncü'nün cenazesi yapılan otopsinin ardından Bursa'dan gelen ailesine teslim edildi. Acılı aile, olayla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Anne Bedriye Tütüncü, "Ben seni Allah'a emanet etmiştim. Nasıl kıydınız kuzuma? Gözünün içine bakmaya kıyamıyordum. Neredesin evladım?" diye ağıt yaktı. Zülal Tütüncü'nün yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Zülal Tütüncü'nün sınıf arkadaşı İdil Sezen, "Çok yakın arkadaşım. Çok neşeliydi, çok hayat doluydu. Bir sürü arkadaşı vardı. Herkes onu çok severdi, mükemmel bir insandı, hayat doluydu. Herkese karşı çok iyi bir insandı" dedi. (İzmir/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2017 19:07

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