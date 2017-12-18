İdil’de polis aracının çarptığı çocuğun durumu iyiye gidiyor

İdil'de polislerin kullandığı sivil bir araç, 4 yaşındaki U. Ö. adlı çocuğa çarptı. U.Ö.'nün durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde polislerin kullandığı sivil bir araç, 4 yaşındaki U. Ö. adlı çocuğa çarptı. Ağır yaralanan ve tedavi altına alınarak uyutulan 4 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Aşağı mahallede, 17 Aralık günü öğlen vakitlerinde polislerin kullandığı sivil bir araç, evinin önünde oynayan 4 yaşındaki U. Ö. adlı çocuğa çarptı. Aracın altında kalarak ağır yaralanan U. Ö., kendisine çarpan araçla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk tıbbi müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi’ne sevk edilen çocuk, akşam saatlerinde Batman’da bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Küçük çocuğun durumu hakkında bilgi veren ailesi, çarpma sonucu kafa kısmında ağır yara alan U. Ö.'nün halen uyutulduğunu, ancak sağlık durumunun iyiye gittiğini paylaştı. Küçük çocuğun duruma göre yarından sonra uyandırılabileceği de belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Şırnak/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Aralık 2017 11:58

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