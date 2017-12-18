Erdoğan Latuff'un karikatürlerine erişim engeli talep etti

Karikatürist Carlos Latuff, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karikatürleri için Twitter'a erişim engeli talebinde bulunduğunu duyurdu.

Politik karikatürist Carlos Latuff, resmi Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan avukatlarının karikatürleri için Twitter'a erişim engeli talebinde bulunduğunu duyurdu.

Türkiye'deki politik atmosfer ve hükümeti eleştiren karikatürleriyle tanınan ünlü Brezilyalı karikatürist Carlos Latuff, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karikatürlerine erişim engeli kararı çıkarttırdığını duyurdu.



Latuff, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel’in karikatürleri için Twitter’a erişim engeli talebini içeren kararını resmi twitter hesabından Portekizce, İngilizce ve Türkçe şu mesajla paylaştı: "Erdoğan'ın avukatları, içinde 11 karikatürümün yer aldığı 80 içeriğin internetten kaldırılması için @Twitter'a yasal baskı yapıyor ki bu düpedüz bir sansür girişimidir. Türk demokrasisi bu mudur? Erdoğan Türklerin karikatürlerime erişmesini neden istemiyor? Erdoğan'ın korkusu nedir?” (İstanbul/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2017 11:48

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