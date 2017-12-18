Termik santrallerde 12 bin ton tehlikeli atık oluştu

Türkiye’de termik santraller 12 bin tonu tehlikeli olmak üzere 19,5 milyon ton atık oluşturdu. Denizlerden 8,6 milyar m3 su çekti ve denize boşalttı.

Termik Santral Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre Türkiye’de 12 bin tonu tehlikeli olmak üzere 19,5 milyon ton atık oluştu.

TÜİK, 2016 yılının Termik Santral Su, Atıksu ve Atık İstatistiklerini açıkladı.

Termik Santral Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre 2016 yılında termik santraller tarafından yüzde 98,4’ü denizden olmak üzere 8,6 milyar m3 su çekildi ve toplam suyun yüzde 98,3’ü soğutma suyu olarak kullanıldı.

TERMİK SANTRALLER TARAFINDAN 8,5 MİLYAR M3 ATIKSU DEŞARJ EDİLDİ

Termik santraller tarafından 2016 yılında deşarj edilen 8,5 milyar m3 atıksuyun yüzde 98,9’unu soğutma suyu oluşturdu ve toplam atıksuyun yüzde 99,7’si denize deşarj edildi.

TERMİK SANTRALLERDE 19,5 MİLYON TON ATIK OLUŞTU

Termik santrallerde 12 bin tonu tehlikeli olmak üzere toplam 19,5 milyon ton atık oluştu. Toplam atığın yüzde 87,8’ini kül ve cüruf atıkları oluştururken yüzde 12,2'sini atıksu arıtım çamurları, kimyasal atıklar, kağıt, plastik, metalik atıklar ile evsel ve benzeri atıklar oluşturdu. Toplam atığın yüzde 83,3’ü kül dağı, kül barajı veya düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilirken, yüzde 16,7’si ise atık bertaraf/geri kazanım tesislerine ve maden/taş ocaklarına gönderildi. (HABER MERKEZİ)



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