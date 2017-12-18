Putin: Rusya, ABD ile istihbarat paylaşımına açık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha telefonda görüştü. Putin'le Trump'ın gündemi istihbarat paylaşımıydı.

Rusya Devlet Başkanlığı Basın Servisi, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump’a istihbarat servislerinin ABD'ye "terör tehditleri" hakkında bilgi vermeye hazır olduğunu söylediğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, St. Petersburg’daki saldırıyı planlayan kişilerin yakalanmasına yönelik istihbarat paylaşımı nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür ettiği bildirildi.

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Putin ile Trump’ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri belirtildi.

St. Petersburg'daki saldırıyı planlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik istihbarat paylaşımı nedeniyle Putin’in Trump’a teşekkür ettiği kaydedildi.

Ayrıca, Putin St. Petersburg’daki saldırının önlenmesinde katkısı olan CIA’in yardımları için Trump’a teşekkürlerini iletti. Rus lider, “CIA’den elde edilen bilgiler suçluların bulunması ve yakalanması konusunda çok faydalı oldu” dedi.

Pazar günü gerçekleştirilen telefon görüşmesi, iki liderin bir hafta içinde gerçekleştridiği ikinci telefon görüşmesi oldu. (Moskova/DHA)

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