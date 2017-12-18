Yıldırım: Çalışana asla enflasyonun altında ücret vermedik

Asgari ücretle ilgili açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, 'Hükümetimiz, çalışanımıza asla enflasyonun altında bir ücret vermemiştir' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Bangladeş ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Yıldırım, "Uyum yasalarıyla ilgili çalışmalar hazırlık düzeyinde devam ediyor. Uzun bir süreden beri biz hükümet olarak bu hazırlıkları sürdürüyoruz. Bütçe görüşmelerinden sonra zannediyorum bu uyum yasalarıyla ilgili çalışmalar daha da hız kazanacaktır. Bu çalışmaların bir kısmının en azından 2018 Mart'ından önce yasalaşma ihtiyacı var." diye konuştu.

2018 yılı asgari ücret görüşmeleriyle ilgili açıklamalar yapan Başbakan Yıldırım, "Hükümetimiz, yıllardan beri çalışanımıza asla enflasyonun altında bir ücret vermemiştir ve onların mağdur olmaması için her türlü tedbiri almıştır. Bu sefer de aynı şekilde makul olan, ülkenin şartlarını da dikkate alarak en uygun şekilde sonuçlandırılacaktır" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Taşeronların devlette daimi kadroya alınmasıyla ilgili çalışmalar hemen hemen tamamlanma aşamasına geldi. Biz henüz daha içeriği nedir, kimler vardır, kimler yoktur, böyle bir açıklama yapmış değiliz. Dolayısıyla birkaç gün sonra mesele net olarak ortaya çıkacak." dedi. (İstanbul/DHA)

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