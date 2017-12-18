Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar İngiltere'de

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Stuart Peach’in resmi davetlisi olarak İngiltere'ye gitti.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Stuart Peach’in resmi davetlisi olarak, askeri iş birliği konularını görüşmek ve bölgesel konularla ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere İngiltere'ye bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi. (Ankara/DHA)

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