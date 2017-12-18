Honduras'ta tartışmalı seçimi Hernandez kazandı

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta tartışmalı devlet başkanlığı seçimini, 2013'ten bu yana ülkeyi yöneten Juan Orlando Hernandez'in kazandığı açıklandı.

Juan Orlando Hernandez, Honduras’ta 26 Kasım’da yapılan tartışmalı devlet başkanlığı seçiminin kazananı olarak açıklandı.

Seçim Kurulu, Hernandez’in oyların yüzde 42.95’ini aldığını, muhalefetin adayı eski TV sunucusu ve spor gazetecisi Salvador Nasralla’nın oy oranının yüzde 41.42'de kaldığını açıkladı. Hernandez, 2013'ten bu yana devlet başkanlığı görevini yürütüyor.

Sputnik’in haberine göre 49 yaşındaki eski iş adamı Hernandez, konuyla ilgili açıklama yapmazken kararı tanımayacağını ilan eden Nasralla'nın liderlik ettiği 'Diktatörlüğe Karşı Birleşik Muhalefet' protesto çağrısı yaptı.

Nasralla'yı destekleyen Eski Devlet Başkanı Manuel Zelaya da 'sivil itaatsizlik' çağrısı yaptı.

Karar, başkent Tegucigalpa'nın ana caddelerinde protesto edildi.

Seçim sırasında ülkeye gözlemci gönderen Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) de yaptığı açıklamada “Bilgisayar sistemine yönelik kasıtlı insan müdahalesi, dijital izlerin kasıtlı olarak olarak silinmesi ve seçim sandıklarının açılması” gibi usulsüzlükler nedeniyle ve aradaki farkın da çok az olduğu göz önüne alınarak kesin olarak kimin kazandığını söyleyemediklerini duyurdu.

OAS ülkede yeni devlet başkanlığı seçimleri yapılması gerektiğini savundu.

Seçimi izleyen Avrupa Birliği (AB) gözlemcileri ise yeniden sayımda usulsüzlükle karşılaşmadıklarını açıkladı.

Honduras'ta 26 Kasım'da yapılan seçimlerde oyların sayılmaya başladığı ilk saatlerde muhalefet adayı Nasralla'nın yüzde 5 farkla öndeyken oy sayımına teknik arızadan dolayı ara verilmiş, sonrasında Hernandez farkı kapatarak öne geçmişti.

Oy sayımına verilen aranın seçimleri şaibeli hale getirdiğini savunarak itiraz eden muhalefet, protesto gösterilerine başlamıştı.

Ülkede çıkan olaylarda bugüne kadar ikisi polis 22 kişi yaşamını yitirmişti. (DIŞ HABERLER)

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