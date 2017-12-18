Çocuk obezitesinde korkutan rakam

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Türkiye’de çocuk obezitesinin 2009’da yüzde 6,5 iken 2016'’a 9,9 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 2009’da 6 ila 9 yaş düzeyindeki çocuklar arasında yüzde 6.5 obezite varken 2013’te 8, 2016'’a 9.9 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı, Meclis Genel Kurulu’nda dün akşam milletvekillerinin sorularını yanıtladı. 2002 ile 2017’yi kıyaslayan Sağlık Bakanı, “Doğumda beklenen yaşam süresi yıl olarak 72.5’tu, şimdi 78, bu iyi bir gelişmedir. Bebek ölüm hızı bin canlı doğumda 31.5’tu, 2015’te 7.5, 2016’da 7.3 oldu. 5 yaş altı ölüm hızı 40’tan 94’e, anne ölüm oranı 64’ten yani 100 bin canlı doğumda 64’ten 2015’te 14.6, 2016’da mesela 14’7 görülmüş; kendi rakamımız bu. Bir ölüm hadisesi fazla olsa rakam oynuyor çünkü limite yaklaşıldı" dedi.

Cepten yapılan sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranının 19.8’den 16.3’e, katastrofik yıkıcı sağlık harcamalarının ise onbinde 81’den 29’a düştüğünü belirten Demircan, 2002 yılında 3.5 milyar olan koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan paranın 12.7 milyar TL’ye çıktığını ifade etti,

‘DİYABETTE MAALESEF OECD ÜLKELERİ İÇERİSİNDE TÜRKİYE İKİNCİ SIRADA’

Çocuklardaki obeziteye dikkat çeken Sağlık Bakanı, “2009’da 6 ila 9 yaş düzeyindeki çocuklar arasında yüzde 6.5 obezite varken 2013'te 8.3, 2016’da 9.9. Bu bize, sadece Sağlık Bakanlığının değil komple, muhalefetin iktidarın hepimizin bu konuda birlikte çalışmamız gerektiren bir sorun olduğunu gösteriyor. Çünkü, çocuklarımızın, geleceğimizin sağlığını tehdit ediyor. Bunun yanında, obeziteyle birlikte artış gösteren diyabette de sıkıntımız olduğunu biliyoruz ve bu konuyla ilgili de tedbirlerimizi, çalışmalarımızı yapıyoruz. Diyabette maalesef OECD ülkeleri içerisinde Türkiye ikinci sırada. Bu hiç iç açıcı bir rakam değil. Hareket konusu toplumu tehdit eden bir diğer unsur, gençlerde özellikle. Hareketsizlik bir tehdit edici unsur olarak karşımıza çıkıyor. Teknoloji bağımlılığıyla karşı karşıyayız“ dedi.(ANKA)





Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2017 11:36

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