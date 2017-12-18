DİHA Yönetim Kurulu Başkanı ve Yazı İşleri Müdürü’ne dava

KHK ile kapatılan DİHA’nın eski Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Güzüpek ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dicle Müftüoğlu hakkında dava açıldı.

Deniz TEKİN

KHK ile kapatılan DİHA’da yayınlanan haberler nedeniyle bir kişinin yaptığı suç duyurusu üzerine ajansın eski Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Güzüpek ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dicle Müftüoğlu hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Erzincan’da oturan Hüseyin Adalan isimli bir kişinin KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı’nda (DİHA) yayınlanan haberlerle ilgili 2015 yılında yaptığı suç duyurusu ardından başlattığı soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen 5 sayfalık iddianamede, KHK ile kapatılan DİHA’nın Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Güzüpek ve ajansın Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dicle Müftüoğlu hakkında ajansın sitesinde yayınlanan 20 haber gerekçe gösterilerek “Örgüt üyesi” oldukları iddiasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları istendi.

İddianamede Hüseyin Adalan isimli kişi “Müşteki” (şikâyetçi) olarak yer aldı. İddianamede, DİHA’nın 29 Ekim 2016 tarihinde yayınlanan 675 sayılı KHK’nin 5/1 maddesi uyarınca “Terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı ve irtibatı bulunduğu” iddiasıyla kapatıldığı hatırlatıldı. Polisin hazırladığı araştırma tutanağında, Zekeriya Güzüpek’in Ajansın Yönetim Kurulu Başkanı, Dicle Müftüoğlu’nun da ajansın Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olduğu belirtildi.

HABER DİLİ ‘ÖRGÜT ÜYELİĞİ’ İÇİN DELİL GÖSTERİLDİ

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nün DİHA sitesinde yayınlanan haberlerle ilgili 18 Aralık 2015’te hazırladığı araştırma tutanağında, ajansın sitesinde 6 Kasım ile 11 Kasım 2015 tarihleri arasında yayınlanan 20 haberde kullanılan ifadeler suç delili olarak gösterildi. İddianamede, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında yaşanan olaylara ilişkin yapılan haberlerde kullanıldığı ileri sürülen “sıkıyönetim uygulaması”, “katliam girişimi”, “saldırı”, “halk direnişe geçti” ifadeleri suç delili olarak gösterildi. Söz konusu ifadelerin geçtiği haberler için “Son derece yanlı haberler” değerlendirmesinin yapıldığı iddianamede, bu haberlerle PKK ve KCK’nin üyelerinin ilçede yaptığı eylemlerin sahiplenildiği iddia edildi. İlçede yaşananlarla ilgili sivil yurttaşlar ve YPS üyelerinin yaptığı açıklamaların yer aldığı haberlerin suç unsuru olarak gösterildiği iddianamede, bu haberlerde YPS üyeleri için “direnişçi” ifadesi kullanılarak bu kişilerin sahiplendiği ve özyönetim eylemlerinin benimsendiği savunuldu.

‘ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇLAMASI’

İddianamede, Güzüpek ve Müftüoğlu’nun soruşturma kapsamında verdiği ifadelerinde üzerlerine atılı suçlamaları reddettiği kaydedildi. İddianamede ajansın yaptığı haberlerle, “Tamamen örgütün ideolojisi doğrultusunda hareket ettiği, özyönetim direnişini benimsediği, barikat ve hendek eylemlerini desteklediği, çatışmalarda yaşamını yitiren örgüt üyeleri hakkında sürekli övücü mahiyette haberler yapıldığı ileri sürüldü. Ajansın doğrudan doğruya PKK ve KCK’nin yayın organı gibi hareket ettiği, süreklilik arz eden bu haberlerden yönetim kurulu başkanı ve yazı işleri müdürünün sorumlu olarak belirlendiği savunuldu. Ajansın Yönetim Kurulu Başkanı Güzüpek ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Müftüoğlu’nun yaptığı haberlerle, PKK ve KCK’nin ideolojisi doğrultusunda sürekli ve istikrarlı bir biçimde hareket ederek haber ajansını örgütün hedef ve amaçları doğrultusunda kullanmak suretiyle üzerlerine atılı örgüt üyeliği suçunu işledikleri savunuldu.



Davanın ilk duruşması 22 Mart 2018'de Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (Diyarbakır/MA)



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