İstanbul Kent Savunması dördüncü kez toplandı

İstanbul Kent Savunması Meclisi, İstanbuk'un yerel mücadele merkezlerinden gelen kent hakkı savunucularıyla bir araya geldi.

İstanbul Kent Savunması Meclisi, 17 Aralık 2017 Pazar günü, Kartal'dan Bakırköy'e, Sultangazi'den Tozkoparan’a Maltepe’den Sarıyer'e İstanbul’un birçok yerel mücadelelerinden gelen kent hakkı savunucularıyla buluştu.

Mimar Mücella Yapıcı’nın “İstanbul’un Planlı Ekolojik Yıkımı” sunumu kentin yıkılarak güzelleştirilmesinin tarihsel süreci ile başladı. Yapıcı, planlı yıkımı 1940’larda başlayan, bugün etrafını kemiren, uçsuz bucaksız bir kente dönüşen İstanbul’un ahtapot misali Marmara’ya ve hatta İzmir’e doğru uzadığını vurguladı.

İstanbul'un beş ekolojik koridorundan geriye sadece bir tanesinin kaldığını ve bunun şu an Kanal İstanbul güzergahı olarak açıklanan Sazlıdere–Küçükçekmece hattı olduğunu belirten Yapıcı’nın sunumu Kanal İstanbul projesi ve geçmişten bugüne kentin makro kararlarla tepeden inmeci müdahale /yıkım örnekleri ile devam etti.

Sunumun ardından gerçekleşen forumda yerel mücadeleleri sürdürürken kentin bütüncül dönüşümü ve bu planlı çöküşe karşı örgütlü mücadelenin yolları üzerine konuşuldu. İstanbul’un havasının, suyunun, toprağının, ağacının, manzarasının, hafızasının dolayısıyla tüm yaşayanlarının zehirlenmesine, rant uğruna yok sayılmasına karşı mücadele biçimleri ve bir arada olmanın, daha fazla iş birliğinin, üretilen bilgilerin toplumsallaşmasının araçları üzerine konuşuldu. (HABER MERKEZİ)

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