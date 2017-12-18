Dolar yeni haftaya 3.86'dan başladı (18 Aralık 2018)
18 Aralık 2017 08:17
Dolar yeni haftaya yatay hareketle 3.86 seviyesinde başladı. Avro 4.54, sterlin ise 5.15 seviyesinde yer aldı.
Piyasalar, geçtiğimiz hafta merkez bankalarının hamleleriyle bağlantılı olarak dalgalı bir grafik çizdi. Fed'in faiz adımları sonrası 3.86 seviyesinden 3.81'e gerileyen dolar, Merkez Bankasının 50 baz puanlık faiz ayarlaması sonrası 3.89’lara tırmanmıştı. İlk tepkinin etkisini kaybetmesiyle kur, yeni hataya yatay hareketle 3.86 seviyesinde başladı.
Dolar, saat 07:31'de 3.8630'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda avro 4.5440, sterlin ise 5.1520 seviyesinde yer aldı.
Doların seyrinde ABD vergi reformuna ilişkin haber akışı etkili olacak. Avro bölgesinde ise gözler öğle saatlerinde açıklanacak kasım ayı enflasyonunda. (EKONOMİ SERVİSİ)
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