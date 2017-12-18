ABD'de binlerce yolcu havalimanında mahsur kaldı

ABD'nin Atlanta Hartsfield-Jackson Havalimanı'ndaki elektrik kesintisi nedeniyle, binlerce yolcu mağdur oldu.

Dünyanın en işlek havalimanı olarak bilinen ABD'nin Atlanta kentindeki Hartsfield-Jackson Havalimanı'ndaki elektrik kesintisi, çok sayıda uçuşun ertelenmesine ve binlerce yolcunun havalimanında mahsur kalmasına neden oldu.

Havalimanı, çocukları ile birlikte Noel'i kutlamak için seyahat etmeye hazırlanan ailelerle dolup taştı. Georgia eyaleti elektrik idaresi, elektrik kesintisinin nedeninin henüz saptanamadığını ancak yeraltı elektrik tesislerinde büyük hasara neden olan bir yangın çıkmış olmasından endişe duyduklarını açıkladı.

Atlanta Belediye Başkanı Kasim Reed, yerel saatle 13.00 sularında başlayan elektrik kesintisinin gece yarısı itibariyle sona ereceği ve uçuşların yeniden normale döneceği bilgisini paylaştı.

Atlanta, ABD hava ulaşım sisteminin kalbi olarak biliniyor. Havalimanındaki tüm operasyonları etkileyen, uçak seferlerinin gecikmesine ya da iptal olmasına yol açan elektrik kesintisi zincirleme olarak ve katlanarak ülke çapında iç ve dış hat seferlerine de yansıyor. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2017 08:08

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