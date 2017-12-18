Sumitomo işçisi: OHAL’i bize de uygulayacaklarını bilmezdik

Umut YAŞAR

Çankırı

Çankırı’da sendikacıların ilgisizliği nedeniyle Türk-İş’e bağlı Petrol-İş’ten istifa ederek DİSK/Lastik-İş’e üye olan Sumitomo işçilerinin, işten atmalara karşı iş bırakarak başlattığı direniş sürüyor. Japon sermayeli fabrikada süren direniş; patron, polis, jandarma ve AKP’li milletvekilleri tarafından el birliğiyle kırılmak isteniyor. OHAL var diye çadır kurmaları engellenen işçilerin, ısınmak için yaktıkları ateş de “çevreyi kirletiyor” iddiasıyla TOMA tarafında söndürüldü. “OHAL’i işçilerin grevlerini yasaklamak için ilan ettiklerini biliyorduk ama bize de yapacaklarını bilmezdik” diyen işçiler, yaşanan baskılara tepkili. Aileleriyle birlikte bugün fabrika önüne gelecek olan işçiler, herkesi direnişlerine destek olmaya çağırdı.

PİLAVDAN DÖNENİN KAŞIĞI KIRILSIN

Geçtiğimiz pazartesi günü sendika değiştirdikleri için 10 işçinin işten atılması üzerine, fabrikadaki 900 işçi iş bırakmıştı. Patron, İş Kanunu’nun 25/11 maddesi ileri sürülerek tazminatsız işten atıldıklarına dair bildirimde bulunurken, baskılara karşın geri adım atmayan işçilerin direnişi 6. gününü geride bıraktı. Çok zor şartlarda, çok düşük ücretle çalıştırıldıklarını anlatan işçiler, patronun bildirimlerde “Sendika değiştirdiği için” demediğine tepki göstererek “Ne demek abi, biz hırsızlık mı yaptık, mala mı zarar verdik, tecavüz mü ettik, taciz mi ettik... Biz anayasal hakkımızı kullandık, sendikamızı değiştirdik” diyor. Morali yerinde olan işçiler, fabrikada küçük bir grup işçinin çalışmaya devam ettiği bilgisini vererek “Onlar aramızdaki çürükler. Makam mevki vaatlerine kandılar, girdiler içeri, yarın hepsini göreceğiz” diyerek, bu işçilerin patron tarafından kandırıldıklarını dile getirdiler. Kazanana kadar direnişe devam edeceklerini belirten işçiler, “Kaybedecek neyimiz var kardeş, pilavdan dönenin kaşığı kırılsın” dedi.

HAVAYI KİRLETTİNİZ!

Direnişin ilk gününden bu yana fabrikanın etrafını saran polis ve jandarma, işçilerin direnişini kırmak için elinden geleni yapıyor. Bu soğuk kış günlerinde fabrika önünde bekleyen işçiler ısınmak için lastik yakıyordu. “Fabrikanın lastikleri olmasın, yanlış anlaşılmasın” diye de dışardan getiriyorlardı. Fabrika yönetiminin lastikleri çalıyorlar diye iftira atması üzerine gelen kolluk kuvvetleri, iftira ortaya çıkınca bu kez de havayı kirlettikleri gerekçesiyle, TOMA’dan sıkılan suyla ateşi söndürdü.

Kolluk kuvvetlerinin “Havayı kirletiyorsunuz” gerekçesine tepki gösteren bir işçi, “Abi bu lastikler gece gündüz içeride yanıyor. Birçok bölümde zaten bu yakılıyor eritiliyor. Bunca zamandır o duman havayı kirletmedi de bizim ısınmak için yaktığımız ateş mi kirletti?” diye sordu.

İşçiler ısınmak için odun yığınağı yaparken, fabrika önünde nöbette beklerken vardiyalar halinde bekleyerek soğuktan korunuyor. Kapıda bekleyen arkadaşları da arabalarda uyuyorlar. Çadır kurmalarına OHAL gerekçesiyle izin verilmeyen işçiler kendi getirdikleri demir çubuklarla tente kuruyorlar.

YAZIKLAR OLSUN!

Sabah vardiya girişinde kart basmaya giden işçilerin önüne de barikat kurmuşlar. İşçileri yemekhaneye kilitleyen kolluk kuvvetleri, “Ateş yakarsanız, pankart açarsanız, çadır kurarsanız müdahale ederiz OHAL var” açıklamasını yapmış. İşçiler “OHAL’in işçilerin grevlerini yasaklamak için ilan ettiklerini biliyorduk ama bize de yapacaklarını bilmezdik” diyor. Bir işçi ise şunları söyledi: “Biz terörist miyiz? Polis, jandarma bize barikat kuruyor, ateşimize su sıkıyor, bizi tehdit ediyor. Biz polisimize, jandarmamıza neden zarar verelim? Vermek istesek bir avuç gelmişler bunlar mı engelleyecek. 900 kişiyiz, bir yürümemiz yeter. Çok üzülüyorum karşımda bunları görünce yazıklar olsun.”

Başbakan ile görüşmek üzere bir heyet gönderecek olan işçiler, bu meselenin herkes tarafından bilinmesini istiyor. İşçiler son olarak tüm Çankırılılara şu çağrıyı yaptı: “Çankırı’da biz kazanırsak bütün Çankırılı işçiler emekçiler kazanacak. Esnaf kazanacak, nakliyatçılar kazanacak herkes kazanacak. Bu vekiller, bu patronlar kimsenin iyiliğini düşünmüyor. Her şeyi baltalıyorlar bunlar kimsenin hayrını düşünmüyor.”

YEMEK 7 LİRA, SERVİS PARAYLA

Fabrikada çalışırken servis paralarını ve yemek paralarını da kendi ceplerinden ödediklerini anlatan işçiler, “Üç kuruş parayla nasıl geçinelim” dedi. Çoğunluğun 1500 lira ücret aldığını anlatan işçiler, “Çankırı’da ev kiraları 800 lira, kış geldi yakacak alacağız. Oraya para ver, çoluk çocuk okuyor mecbur okula para ver... Biz ne yiyeceğiz, ne içeceğiz. Mutfak alışverişini nasıl yapacağız?” diye sordu. İşçiler şunları söyledi: “Japonlarla birlikte geldiler kurdular fabrikayı, Japonlar lüks evlerde oturuyor, kimisi Ankara’da yaşıyor. 20 bin lira maaş alanı var aralarında. Biz nasıl geçinelim, bize de yazık değil mi? Fabrikada öğle yemeğine 7 lira para veriyoruz yesek de yemesek de. Servis ücreti ödüyoruz. Birileri malı götürüyor biz kıvranıyoruz.”

TALİMAT GELDİ DESTEK OLAMAYACAĞIZ!

İşçilerin kararlı duruşu üzerine patronun imdadına ilk olarak AKP milletvekilleri koşmuş. Aynı zamanda kendisi de bir patron olan AKP Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz’in sendika değiştirenleri ve ailelerini arayarak baskı yaptığını anlatan işçiler, Çankırılılar arasında “Bunlar terörist” dedikodusunun yayıldığına dikkat çekti. Baskılar nedeniyle yeni nişanlanan bir işçinin kayınpederinin “Petrol-İş’e geri dönmezse nişanını bozduracağını” söylediğini anlatan bir işçiler öfkelerini “Ve bu gerekçeyle nişanı bozdurdu. Bu adamlar bize hakkımızı vermeyi bırak, milletin yuvasını yıkıyorlar” sözleriyle anlattı. Esnaftan da benzer tepkilerin geldiğini dile getiren bir işçi şunları söyledi: “Talimat geldi size destek olmayacağız diyen oldu. Ben de bir daha sizden alış veriş yapmayacağım dedim.” Bir başka işçi ise “Çankırı’ya giriyorsun heryer Filiz. Filiz petrol, Filiz otomotiv, Filiz bilmem ne... Her yer Filizlerin olmuş. Hakkımızda terörist diye konuşturuyorlarmış. Biz ekmeğimizin peşindeyiz” diye konuştu.

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2017 14:38

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