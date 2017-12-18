Sanovel'de taşeron işçilere bir köfte çok görüldü

Her yıl büyüyen Sanovel'in ilaç fabrikasında yaşananlar özel firmalarda çalışan taşeron işçilerin yaşadığı sorunlara da ayna tutuyor

Tuncay SAĞIROĞLU

Çorlu

Sanovel ilaç fabrikası patronu işçileri motivasyon yemeğine götürürken bile ayrımcılık yaptı. Kadrolu işçileri bölüm bölüm yemeğe götüren patron, aynı işi yapan taşeron işçileri ise fabrika yemekhanesine gönderdi. Bu duruma tepki gösteren kadrolu işçilerin bazıları patronun verdiği yemeğe gitmedi. Fabrikada ücretlerin hızla asgari ücret seviyesine gerilediğine dikkat çeken işçiler, sorunların çözümü için birlik olmak gerektiğine dikkat çekti.

Patron işçilerin daha verimli çalışmasını sağlamak amacıyla her gün bir bölümü öğlen yemeğinde dışarıda köfte yemeye götürüyor. En son Sefalosporin bölümünde çalışan 12 kadrolu işçiyi yemeğe götürürken, aynı bölümde çalışan 5 taşeron işçi ise yemeğe götürülmedi ve her günkü gibi yemekhaneye gönderildi. “Böyle ayrımcılık olmaz” diyen bazı işçiler “Bu durumu protesto etmek için biz de taşeron işçisi arkadaşla ile fabrikada kalarak yemekhanede karnımızı doyurduk” dediler.

DİRENİŞ BİTTİ ASGARİ ÜCRET GERİ GELDİ

Firmanın kısa sürede büyüdüğünü ve bunun kendi emekleri sayesinde gerçekleştiğini belirten işçiler, öte yandan kendilerine ilaç sektöründeki en düşük ücretlerin ödendiğini dile getirdi. 5 yıllık içinin asgari ücretin biraz üzerinde para aldığını belirten işçiler, her sene ücretlere ancak yüzde 2-3 zam yapıldığına dikkat çekti.

Fabrikada 2007 yılında sendikalaşma çalışması olmuş, Petrol-İş Sendikası’na üye olan bütün işçiler işten atılmıştı. İşçiler sonraki gelişmeleri şöyle anlattı: “Direnişe geçen işçilerin yerine alınan işçilere o dönemde asgari ücretin neredeyse üç katı ücret verildi. Ama şimdi asgari ücretin biraz üzerinde ancak ücret alıyoruz. Beş yıllık bir işçinin brüt ücreti 2 bin 100 lira. Son zamanlarda yeni alınan işçilere ise brüt 3 bin 500 lira ücret veriyorlar. Çünkü işçi burada durmuyor. Şimdi bizi motivasyon yemeğine götürüyorlar. Ama onda da ayrımcılık yapıyorlar.” Tepkinin artması nedeniyle patronun yıl başında ikramiye ve iyi bir zam vaadinde bulunduğunu aktaran işçiler, “Her sene yüzde 2-3 zam yaparak ücretleri asgari ücret düzeyine düşüren fabrika yönetiminin bu vaatlerine nasıl güveneceğiz?” diye sordu. İşçiler, tekrar sendikalaşmak istediklerini ancak birlik sağlayamadıklarını dile getirdiler.

ŞİRKET KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Taşeron işçilerin köftecide karnını doyurmaktan imtina eden Sanovel patronunun hızlı büyümesi ve yükselişi ise dikkat çekiyor. 2006 yılında Silivri’de tamamen yerli sermaye ile kurulan Sanovel İlaç Fabrikası bugün 300 milyon kutu ilaç üretir noktaya geldi. Toksöz şirketler gurubu üyesi olan Sanovel patronları, 2007 yılında TMSF’den Tadelle, Sarelle gibi markaları üreten Sağra’yı satın aldı. 2011 yılında ise Çanakkale’de 2 bin 150 dekar alanda Vinero şirketi ile bağcılık, meyvecilik ve zeytincilik işini yapmaya başladı. 2013 yılında İtalyan çikolata ve dondurma markası Pernigotti ve İspanyol doğal meyve suyu markası Zumos Palma markasını alarak hızla büyüdü.

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