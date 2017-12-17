Eskişehir’de magandalar sanat eserlerine saldırdı!

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Pişmiş Toprak Sempozyumu’nda yapılan eserler, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce parçalandı.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Pişmiş Toprak Sempozyumunda sanatçılar tarafından yapılan eserler, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. Tepebaşı sokaklarında bulanan heykelleri parçalayanları tespit etmek için inceleme başlatıldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, saldırı hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada “Pişmiş Toprak Sempozyumunda, sanatçılarımız tarafından, büyük emeklerle yapılan sanat eserlerimiz, maalesef saldırıya uğradı. Sanata, sanatçının emeğine ve Eskişehir’in değerlerine yapılan bu saldırıyı kınıyoruz” dedi. Eserlerin en kısa sürede onarılıp yerine konacağını duyuran Ataç, sanat üretimine aynı şekilde devam edeceklerinin altını çizdi.

SALDIRILAR İLK DEĞİL

Eskişehir sokaklarında yer alan heykellere dönük saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Son bir yıl içinde sokaklardaki heykeller üçüncü kez parçalandı. Daha önce Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Fuat Kökek’in İsmet İnönü-2 Caddesi’nde Esgaz yakınında bir yerdeki yeşil alanda yer alan heykeli tahrip edilmişti. Geçtiğimiz ay Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in “Karikatürize edilmiş bu heykeli koyarak çevre temizliğine mizahi bir açıdan dikkat çekmek istedik” dediği, ‘Çekirdek Çitleyen Eşek’ heykelinin kulakları kesilmişti. (Eskişehir/EVRENSEL) (Eskişehir/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2017 18:48

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