Netanyahu’ya yolsuzluk tepkisi

Tel Aviv’de bir araya gelen binlerce İsrailli, hakkında yolsuzluk soruşturması açılan Başbakan Binyamin Netanyahu’yu protesto etti.

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de binlerce İsrailli, hakkında yolsuzluk soruşturması açılan Başbakan Netanyahu’yu protesto etti. Protestolar uzun zamandır devam ediyor.

‘Utanç yürüyüşü’ adıyla cumartesi günleri düzenlenen protesto gösterilerinin cumartesi akşamı üçüncüsü gerçekleştirildi. Sputnik’in haberine göre, Tel Aviv’deki Rotschild Bulvarı’nda toplanan göstericiler, Netanyahu karşıtı sloganlar atarak Habima Meydanı’na kadar yürüdü.

NETANYAHU’NUN HAPSE ATILMASI TALEBİ

“Netanyahu’yu yolsuzluk davasından kurtarmak” için hazırlandığı eleştirilerine yol açan, polisin üst düzey devlet yöneticileriyle ilgili soruşturmalarda savcılara dava açma tavsiyesinde bulunma yetkisini elinden alan yasa tasarısına karşı öfkelerini dile getiren kalabalık, Netanyahu’nun hapse atılması yönünde taleplerini dile getirdi.

Geçen iki haftaki gösterilerin ardından Netanyahu, söz konusu yasanın devam eden davalara etki etmeyeceğini açıklayarak eleştirilere cevap vermişti.

Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturmasında ayak sürüdüğü iddiasıyla eleştirilen Başsavcı Avichai Mendelblit’in Petah Tikva şehrindeki evinin önünde de son bir yıldır her cumartesi protesto gösterisi düzenleniyor. İlk başlarda onlarla ifade edilen göstericilerin sayısı birkaç bine kadar çıktı.

'İŞ ADAMLARINDAN RÜŞVET ALDI'

Netanyahu hakkında devam eden soruşturma, ‘iş adamlarından para aldığı, bir medya patronuyla kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya’dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı’ iddialarını içeriyor.

İddiaları reddeden Benyamin Netanyahu, ülkedeki bazı medya kuruluşlarını ‘liderliğini yaptığı Likud Partisi hükümetini düşürmeye çalışmakla’ suçluyor.

Netanyahu’nun, yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor. (DIŞ HABERLER)

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