Beşiktaş'tan Vodafone Park'ta gol yağmuru

Şampiyonlar Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla taraftarlarını memnun eden Beşiktaş, evinde Osmanlıspor'u 5-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 16. haftasında evinde Osmanlıspor'u ağırlayan Beşiktaş, farklı kazanarak zirve takibini sürdürdü. Ryan Babel'in hat-trick yaptığı maçta siyah beyazlı ekip Osmanlıspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti.

VODAFONE PARK'TA 100. GOL BABEL'DEN

Babel'in gol perdesini araladığı gol aynı zamanda Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki 100. golü oldu.

Ryan Babel, 32,41 ve 51. dakikalarda attığı gollerle skoru 3-0 yaptı. Negredo Beşiktaş'ı 4-0 öne geçirdi. Cenk Tosun maçın skorunu 5-0'a çıkardı. Osmanlıspor'un tek golünü ise 90+2'de Serdar kaydetti.

İLK 11'LER

Maça Beşiktaş Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo 11'iyle, Osmanlıspor ise Karcemarskas, Vrsajevic, Maxsö, Prochazka, Tiago, Lawal, Musa, Özer, Regattin, Serdar, Cikalleshi 11'iyle çıktı. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Aralık 2017 21:36

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