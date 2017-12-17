‘Cenaze hangi gerekçeyle 5 saat sokak ortasında bekletildi?’

HDP Milletvekili Prof. Dr. Mahmut Toğrul, Yasmin El Hammud'un cenazesinin 5 saat sokak ortasında bekletilmesini Meclis gündemine taşıdı.

HDP Antep Milletvekili Prof. Dr. Mahmut Toğrul, Yasmin El Hammud'ın cenazesisinin Antep’te 5 saat sokak ortasında bekletilmesini Meclis gündemine taşıdı. Toğrul, yaşanan durumu Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’a sordu.

Antep’te pazartesi günü rahatsızlanınca Dr. Ersin Aslan Hastanesine götürülen 27 yaşındaki Suriyeli Yasmin El Hammud, Göğüs Kalp Damar Cerrahisinde tedaviye alındı. İddiaya göre 4 gün hastanede yattıktan sonra cuma günü ‘iyileştin’ denilerek taburcu edildi. Yasmin El Hammud, hastaneye 400 metre ilerde başını tutup yere düştü. Bunun üzerine gelen sağlık görevlileri Hammud’un yaşamını yitirdiğini belirterek ve ölümünü normal olarak değerlendirip olay yerinden ayrıldı. Ardından gelen cenaze aracının şoförü ise, ölüm raporu olmadığı gerekçesiyle kadının cansız bedenini götüremeyeceğini belirtti. Yaşanan durum üzerine genç kadının cansız bedeni yaklaşık 5 saat sokak ortasında kaldı.

HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul skandalı Meclis gündemine taşıdı. Toğrul, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın yanıtlamasını istemiyle şu soruları sordu:

“Yasmin El Hammud’a, Gaziantep Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yattığı 4 günlük süre içerisinde hangi tedavi ve tetkikler yapılmıştır?

Hangi tetkiklere dayanarak hastaneden taburcu edilmiştir? Yapılan tetkiklerde hangi hastalıklar tespit edilmiştir?

Yasmin El Hammud’un otopsi raporlarına genç kadının ölümünün nedeni nedir?

Yasmin El Hammud’un ölümünün nedeni hastaneye ilk kaldırılırken ki tetkik ve hastanede uygulanmış bir yanlış tedaviden kaynaklı ise olayda ihmali olanlar hakkında başlatılmış bir idari soruşturma var mıdır? Var ise soruşturmanın sonuçları nedir? Yok, ise olayla ilgili neden bir soruşturma başlatılmamıştır?

Yasmin El Hammud’un cenazesinin 5 saat boyunca sokak ortasında bekletilmesinin nedeni nedir?" (Diyarbakır/EVRENSEL)

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