Antalya'da Evrensel okurları kahvaltıda buluştu

Antalya'da kahvaltıda bir araya gelen Evrensel okurları, ülkemizin içinden geçtiği dönemde özgür basınla dayanışmanın önemine dikkat çektiler.

Antalya’da Evrensel okurları, kahvaltıda için bir araya geldi. Cumhuriyet meydanındaki bir kafede bulaşan okurlar, ülkemizin içinden geçtiği dönemde özgür basına yönelik baskı ve cezalandırmalara karşı dayanışmanın önemini vurguladılar.

Kahvaltıya Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat da katıldı. Polat, konuşmasında ülkemizde basın yönelik hak ihlallerine ve tutuklu gazetecilere değindi. Ülkemizin çok zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Polat, "Halen 146 gazeteci ve medya çalışanı cezaevinde bulunmakta. Daha 2 gün önce Gazeteci Nedim Türfent’e verilen hapis cezasıyla gazetecilere gözdağı verilmek istendi. Türfent hakkında iddianamede yer alan tüm suçlamalar, görülen beş duruşma boyunca teker teker çürütüldü. Türfent aleyhinde tanıklık yapanların tümü, ifadelerini işkence altında verdiklerini söylemelerine rağmen, mahkeme heyetinin ceza vermesi siyasi bir karardır" dedi. Polat sözlerini "İnadına gerçekleri kamuoyuna ulaştırmaya devam edeceğiz" diyerek sonlandırdı.

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat

Kahvaltıya Türk Tabipler Birliği (TTB) Genel Sekreteri Beyazıt İlhan, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Dev-Turizm İş Genel Başkanı Mustafa Kahyaoğlu, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Antalya İl Yönetimi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muratpaşa İlçe yöneticileri, CHP Muratpaşa Belediyesi Meclis Üyesi Cem Kotan, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Antalya Şube Başkanı Avukat Deniz Yılldırım, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Antalya Şube yöneticileri, İmece Ev Emekçileri Sendikası yöneticileri, Ressam Burhan Kum, KESK’e bağlı sendikaların yöneticileri ve çok sayıda Evrensel okuru katıldı. (Antalya/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Aralık 2017 20:21

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