Ankara'daki yolsuzluk karşıtı eyleme polis saldırdı

Ankara'da Fikir Kulüpleri Federasyonu, Gençlik Muhalefeti ve Öğrenci Kolektifleri'nin düzenlediği rüşvet ve yolsuzluk karşıtı eyleme polis saldırdı.

Ankara'da Fikir Kulüpleri Federasyonu, Gençlik Muhalefeti ve Öğrenci Kolektifleri tarafından düzenlenen "Rüşvete, Yolsuzluğa karşı Hırsızlardan Hesabı Gençlik Soracak" yürüyüşüne polis saldırdı.

Sakarya Caddesi'ne sloganlarla giren eylemcilere saldıran polis, 11 kişiyi gözaltına aldı. Polis saldırısının ardından tekrar bir araya gelen gençler gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını talep etti.

GÖZALTINA ALINAN ÖĞRENCİLER SERBEST BIRAKILDI

Yolsuzluğa, hırsızlığa ve rüşvete karşı "Hırsızlardan hesabı gençlik soracak" dedikleri için gözaltına alınan gençler akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

MERSİN’DE MAN ADASI BİLDİRİSİ DAĞITAN 4 HALKEVİ ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Mersin’in Mezitli ilçesinde kadın üretici pazarında bildiri dağıtan 4 Halkevi üyesi darbedilerek gözaltına alındı.

Zamları ve ‘Man Adası’ belgeleri ile ortaya koyulan para akışını protesto eden Halkevi üyeleri, “Yeter artık sırtımızdan inin!” başlıklı bildiri dağıttı. Mezitli Kadın Pazarı'nda bildiri dağıtan Halkevleri üyesi 4 kadının polis tarafından engellendiği, ardından darp edilerek gözaltına alındığı belirtildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Aralık 2017 20:34

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