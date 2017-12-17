Önce tutuklandı, sonra delil bulundu

KHK ile kapatılan DİHA’nın tutuklu muhabiri Ziya Ataman hakkındaki iddianame, 20 ay sonra hazırlandı.

KHK ile kapatılan DİHA’nın tutuklu muhabiri, Gazeteci Ziya Ataman’ın iddianamesi 20 ay sonra hazırlandı. Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, iddianamede önce Ataman’ın tutuklandığı, ardından delil oluşturulmaya çalışıldı.

PKK saldırısına katılmakla suçlanan ve halen Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Ataman’ın ilk duruşması 2 Mart 2018 tarihinde görülecek.

TEK TANIK İFADESİNİ GERİ ÇEKTİ

İddianamede Gazeteci Ataman aleyhine K.A. isimli bir akrabasının emniyette verdiği ifade yer aldı. K.A. 25 Eylül 2015 tarihinde PKK’lilerin ilçedeki jandarma ve emniyet binalarına yönelik saldırıda gazeteci Ataman’ın da yer aldığını duyduğunu iddia ederek, “Bana 25 Eylül 2015 tarihinde gerçekleşen terör saldırısına katıldıklarını Necmettin Ataman, Ziya Ataman ve Uğur Ataman ile Bengin Ataman bizzat kendileri çeşitli sohbet ortamlarında söylediler. Saldırı esnasında silah kullandıklarını ve bu suretle saldırıya destek verdiklerini ifade ettiler” dedi.

Habere göre K.A., 20 Eylül 2016 tarihinde verdiği ifadelerinin ardından Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe vererek daha önce verdiği ifadelerinin “baskı, tehdit ve işkence altında” alındığını ve önceki ifadelerini geri çektiğini bildirdi. Yire habere göre, K.A, aynı dosya kapsamında gazeteci Ataman dışında 14 sivil yurttaş hakkında da benzeri beyanlarda bulunmuş ve önceki ifadelerinin tamamını geri çekmişti.

DELİLLER AYLAR SONRA

İddianamede, 7 Temmuz 2016 tarihinde Beytüşşebap’a bağlı Cevizağacı köyü kırsalında yapılan hava bombardımanında yaşamını yitiren 3 HPG’linin üzerinden gazeteci Ataman’ın da isminin yer aldığı bir isim listesi çıktığı ileri sürüldü.

Halbuki Gazeteci Ataman 11 Nisan 2016 tarihinde tutuklandı.

Ataman aleyhine 20 Eylül 2016 tarihinden ifade veren K.A. ve 7 Temmuz 2016 tarihinde HPG’liler üzerinde çıktığı iddia edilen notların tarihleriyle tutukluk tarihi arasındaki büyük zaman farkı, Ataman’ın önce tutuklandığı ardından delil oluşturulduğu şüphesini gündeme getirdi. (DİYARBAKIR)

DİHA Muhabiri Ataman tutuklandı

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