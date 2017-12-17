Oflas: Türfent davası, Türkiye’nin basın özgürlüğü sınavıydı

Gazeteci Nedim Türfent'e 8 yıl 9 ay ceza verilmesine tepki gösteren avukatı Barış Oflas, 'Türfent dosyası Türkiye’nin basın özgürlüğü sınavıydı' dedi.

Nimet ÖLMEZ

Turuklu Gazeteci Nedim Türfent hakkındaki bütün somut delillerin çürütülmesine rağmen 5’inci duruşmada 8 yıl 9 ay ceza almasına tepkiler sürüyor. 13 Mayıs 2016’da tutuklanan ve 19 aydır tutuklu bulunan Türfent’in avukatlarından Barış Oflas, uzun tutukluluk süresini, somut delillerden yoksun iddianameyi ve verilen cezayı değerlendirdi.

‘DELİLLER SAVUNMA MAKAMINDAN KAÇIRILDI’

Türfent’in üzerindeki bütün baskılara rağmen Türkiye’de gazetecilerin üzerindeki baskıları, ifade özgürlüğünü ve toplum haberciliğini sonunu kadar savunduğunu dile getiren Oflas, yargılamanın uzun sürmesinin en önemli nedenleri arasında Türfent hakkında ortaya atılan iddiaların olduğunu söyledi.

Müvekkilinin ceza almasına gerekçe gösterilen 22 tanık ifadesinin hukuka uygun alınmadığını kaydeden Oflas, “Biliyorsunuz ki Nedim Türfent tutuklu gazeteciler arasında önemli yer edindi. Hem yaptığı haberler, hem Yüksekova’da yasakların sürdüğü bir dönemde bütün medya organların aynı kalemden haber servis ettiği bir süreçte habercilik yaptı. Nedim habercilik yaptığı günden tutun, gözaltına alınıp tutuklanıncaya kadar hak ihlaline tehditlere uğradı. 586 gündür Nedim tutuklu bulunuyor. Yargılama süreci uzun sürdü ve bu yüzden uzun tutukluluk hali de bir hak ihlali yarattı. İddianamede somut deliller arasında yer alan 22 açık tanık ifadesinin 19’u mahkeme huzurunda işkence ve tehditle kendilerine kağıt imzalatıldığın söyledi. Zaten dosyanın bu kadar uzun sürmesinde de ifade veren açık ve gizli tanık beyanlarının toparlanamamasıdır. 22 tanıktan sadece 2 kişinin ifadesi alınamadı, bunlardan biri yurt dışında birinin de kayıp olduğu belirtiliyor. Yine ifadesi kabul edilen gizli tanık beyanını mahkemede dinlemeyi ona ortaya attığı delilleri sormak istedik; ama bu da kabul edilmedi. Bütün bunlara bakıldığı zaman; biz bunları delillerin sanıktan ve savunma makamından kaçırma hareketi olarak yorumluyoruz” dedi.

‘ANAYASA GAZETECİLERİ KORUMAYI EMREDER’

Dünyada en fazla tutuklu gazetecinin Türkiye’de olduğunu hatırlatan Oflas, bu durumun basın hürriyeti ve ifade özgürlüğüne zarar verdiğini belirtti. Oflas, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin de ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine dair birçok kararı bulunduğuna da değinerek, “Aslında baktığımız zaman sokağa çıkma yasağının sürdüğü dönemde Nedim kamuoyunun bilgilendiren tek gazeteci oldu. Gazeteci Nazlı Çelik (Star TV Ana Haber spikeri) de gitti ve orada polis askerin koruması altında haber yaptı. Aslında olması gereken de budur. Çünkü Anayasa mahkemesinin 28’inci maddesi basın hürriyetini koruma alına almıştır. Ama Nedim korunması gerekilen yerde, korunmadı herhangi önlem alınmadı. Diğer gazetecilerin aksine müvekkilimiz saklanarak haber yapmak zorunda bırakıldı”

‘İTİRAZDA BULUNACAĞIZ’

Nedim Türfent hakkında hazırlanan iddianamenin salt bir gazetecilik dosyası olarak ele alınamayacağını belirten Oflas, yaşananları “Türfent dosyası Türkiye’nin basın özgürlüğü karşısındaki sınavıydı” sözleriyle tarif etti. Oflas, “Çünkü Nedim Türfent dosyası Türkiye’nin bütün bu içinden geçtiği süreçten, sokağa çıkma yasakları döneminden aslından basın özgürlüğüne en çok ihtiyaç duyulan tarihte muhalif gazeteciliğe yönelik baskının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye’nin ileride Nedim Türfent dosyasında hak ihlalleri açısından tazminata mahkum edileceğini düşünüyoruz. Dosya için bundan sonra avukatları olarak 7 gün içerisinde tutuklamaya itiraz ve ardından istinaf mahkemesine itirazda bulunacağız” ifadelerini kullandı.

NEDİM MEKTUP BEKLİYOR

Gazeteci Türfent’in başta meslektaşları olmak üzere, demokrasi ifade özgürlüğe inanan herkese bir mesajı olduğunu dile getiren Oflas, “Nedim tutuklu bulunduğu 18 ay boyunca Türkiye ve dünyanın her yerinden aldığı dayanışma mesajları onu moral olarak ayakta tuttu. Duruşmadan sonra bana söylediği tek şey; ‘herkesten mektup bekliyorum’ sözleri oldu. Hem dışarıda hem de içerde gazeteciliğe bu kadar sahip çıkan ve mahkeme karşısında alacağı cezayı düşünmeden tereddütsüz savunan bir gazeteciyle dayanışma örneği önemli olacaktır diye düşünüyorum” dedi. (Van/MA)

Gazeteci Türfent'e 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi!

Gazeteci Nedim Türfent'e verilen cezaya tepki

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