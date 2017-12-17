Kadavra çalan profesör, satmak için pazarlık da yapmış

DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne bağışlanan 2 kadavranın Prof. Dr. Orhan Mağden tarafından çalınarak Okan Üniversitesine kaçırılması Meclise taşındı.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne bağışlanan iki kadavranın Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. A. Orhan Mağden tarafından izinsiz ve gizli bir şekilde Okan Üniversitesine kaçırıldığı ortaya çıktı. CHP’li Atilla Sertel, Prof. Dr. A. Orhan Mağden’in üniversiteye ait iki kadavrayı ders verdiği Okan Üniversitesi’ne pazarlıkla 20 bin lira karşılığı sattığını iddia etti.

Tıp Fakültesi öğrencilerinin çalışması için İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne bağışlanan iki kadavranın DEÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı ve aynı zamanda Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi Doktora Programı Başkanı Prof. Dr. A. Orhan Mağden tarafından İstanbul’da Okan Üniversitesi'ne gizli bir şekilde nakledildiği ortaya çıktı. Yaklaşık 9 ay önce bir Pazar günü gerçekleşen izinsiz ve yasa dışı kadavra nakli, dönemin öğretim üyesi, bugünün Başhekimi olan Prof. Dr. Mete İdiz tarafından görüldü ve dekanlık tarafından kamera kayıtları incelenerek tespit edildi. İncelemelerin ardından Prof. Dr. Orhan Mağden hakkında soruşturma başlatıldı.

Prof.Dr. Orhan Mağden’in hastane çalışanı bir personelle birlikte Pazar sabahı 34 plakalı bir ambulansa iki kadavrayı yükleyerek, dekanlık ve rektörlüğün bilgisi dışında İstanbul’da özel bir üniversiteye gönderdiği ortaya çıktı. Olayın duyulmasının ardından bazı öğretim üyeleri Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Orhan Mağden hakkında şikayette bulundu ve soruşturma açıldı. İzinsiz ve yasadışı kadavra naklinin üzerinden 9 ay geçti.

KENDİNİ 'ŞAHSİ KADAVRAM' DİYE SAVUNDU

Prof. Dr. Orhan Mağden’in Akademik Kurul Toplantısı’nda konuyla ilgili olarak “İhtiyacı olan her yere kadavra vermek bizim görevimiz ben de şahsi kadavramı verdim. O kadavraları 70 bin liraya aldım. Bugün olsa yine veririm" diyerek kendini savunduğu iddia edildi. Ancak ülkemizde kadavra bağışlarının şahıslara yapılması ve insan bedeninin alınıp satılması kanunen mümkün değil. Öte yandan Prof. Dr. Orhan Mağden’in kamu hastaneleri dururken özel bir üniversiteye verilmesi ve “insan cesetlerinin nakli ve defin izni kanunen resmi izne tabi olduğu halde” herhangi bir izin alınmadan iki kadavranın özel bir üniversiteye verilmesinin de yasa dışı olduğu belirtiliyor.

SKANDAL MECLİSE TAŞINDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki kadavra skandalını Meclis’e taşıdı. Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP’li Sertel, “ ‘Diriyi bıraktılar, gözlerini ölüye diktiler’ dedirtecek cinsten olan bu olay dünyanın neresinde olursa olsun skandaldır. Ülkemizde kadavra bağışına yönelik çeşitli eksiklikler var. Bu nedenle yüzlerce tıp fakültesi öğrencisi hiç kadavra görmeden mezun oluyor. Öte yandan bir kamu hastanesine bağışlanan kadavralar, bölüm başkanı tarafından ailelerin ve hastane yönetiminin izni olmadan, yasal olmayan bir yolla özel bir üniversiteye gönderiliyor. Üstelik bu kişi rektör adayıydı. Bu kadavraların nasıl, ne şekilde ve neyin karşılığında özel bir üniversiteye verildiği bilinmiyor. Bu olay hakkında soruşturma başlatılır başlatılmaz bahse konu kişi açığa alınmalı ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmalıydı. Rektörlüğün ve dekanlığın bu konuda bir açıklama yapmasını bekliyorum. Olay ortaya çıkar çıkmaz soruşturmanın selameti açısından görevden uzaklaştırılması gereken Prof. Dr. Orhan MağdenAKP’li bir üst düzey yönetici milletvekili tarafından kollanıyor mu bilemem ancak o isim orada olduğu sürece hastaların ve hatta ölülerin hiçbiri güvende değil” diye konuştu.

Yüksek Öğretim Kurulu’nun olaya el atmasını ve soruşturmanın akıbetinin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ifade eden Sertel, “Aksi takdirde hırsızlıklarla anılan bu dönem kadavra hırsızlığıyla da tarihe geçecektir” dedi. Sertel, Orhan Mağden’in kendisini şikayet eden öğretim üyelerine mobbing uyguladığı yönünde de çeşitli iddialar olduğunu sözlerine ekledi.

GÖREVDEN ALINDI

CHP’li Sertel'in kadavra skandalını Meclis gündemine taşımasının ardından konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, hastanedeki iki kadavranın izinsiz ve gizli bir şekilde İstanbul'daki özel bir üniversiteye gönderildiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Prof. Dr. Orhan Mağden'in DEÜ Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden alındığını bildirdi.

Rektör Prof.Dr. Çelik, bu durumun kendi rektörlük dönemi öncesinde, geçen nisan ayında olduğunu, kamera kayıtlarının da bulunduğunu, o dönemde soruşturma başlatıldığını belirtti. Prof.Dr. Orhan Mağden'in kadavraların kendisine ait olduğunu, kredi çekerek parasını ödediğini söylediğini aktaran Prof.Dr. Çelik, yasal olarak böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını dile getirdi.

Soruşturmanın bir süre önce tamamlandığını ve Prof.Dr. Mağden'in, anabilim dalı başkanlığı görevinden alındığını açıkladı.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel yaptığı diğer açıklamada Orhan Mağden’in Okan Üniversitesi’nden daha fazla maaş alabilmek için iki kadavrayı onar bin liraya satmak üzere pazarlık yaptığını ve kadavraların bu şekilde satıldığının iddia edildiğini anlattı.

‘BU KADAR UCUZA BULAMAZSINIZ’

Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinin ardından iddialarını sürdüren Sertel, güvenilir bir kaynaktan geldiğini söyleyerek şu bilgileri paylaştı: “Prof. Dr. Orhan Mağden, Dokuz Eylül Üniversitesi rektörlüğünün özel izniyle halen İstanbul Okan Üniversitesi’nde Anatomi derslerine giriyor. Bu olay basında yer aldıktan sonra Okan Üniversitesi Orhan Mağden’in ismini kurumsal web sitesinden kaldırdı ancak 2018 ders programında ismi yer alıyor. İddiaya göre; Prof. Dr. Orhan Mağden Okan Üniversitesi’nde ders vermek istiyor. Bu isteğini de Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semih Baskan’a aktarıyor. Semih Baskan da talebi yönetime sunuyor. Mütevelli heyeti kendisine 3 bin 500 lira partime maaş teklif ediyor fakat Orhan Mağden bu parayı az bularak 5 bin lira istiyor. Ve ‘eğer 5 bin lira maaş verirlerse üniversiteye iki adet kadavrayı 10’ar bin liradan verebileceğini ve bu fiyata kadavra bulmanın mümkün olmadığını’ söylüyor. İthal kadavra maliyetlerinin 70-80 bin lirayı bulduğu düşünülürse Orhan Mağden’in bu ‘cazip’ kadavra teklifini ve 5 bin lira maaş talebini Okan Üniversitesi ‘bu kadar ucuza kadavra bulamayız düşüncesiyle’ kabul ediyor. Böylece Orhan Mağden, 5 bin lira maaşla bu vakıf üniversitesinde haftada bir gün ders vermeye başlıyor.

YALNIZCA 3 AY UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALDI!

Prof. Dr. Orhan Mağden’in Akademik Kurul toplantısında kendini “İhtiyacı olan her yere kadavra vermek bizim görevimiz ben de şahsi kadavramı verdim. Bugün olsa yine veririm” diyerek savunmaya çalıştığını belirten CHP Milletvekili Atila Sertel, her türlü insan ticaretinin yasak olduğunu hatırlattı. Orhan Mağden’in DEÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden 3 ay uzaklaştırma ve maaş kesinti cezası aldığını belirten Sertel, “Kadavraların izinsiz gönderildiği ortada. Ancak bu kadavraların 20 bin lira karşılığında satıldığı iddiası doğru ise o profesör görevden tamamen el çektirilmeli ve insan ticareti yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılmalıdır” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2017 15:08

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