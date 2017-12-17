Sarıoğlan’da köpek dövüştüren 5 kişiye para cezası

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, köpeklere dövüştürerek işkence eden 5 kişiye 18 bin 900 lira para cezası kesildi.

Sarıoğlan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palas Mahallesi Karı Mezarı yakınlarında 150 araçla gelen şahısların bahis karşılığında köpek dövüştürdüğü ihbarı aldı. İhbar üzerine olayla ilgili operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında dövüştürüldüğü belirlenen 7 köpek, Orman ve Su işleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, köpekleri dövüştürdükleri belirlenen İrfan A. (47), Kerim İ. (36), Dursun Y. (35), Ayhan T. (41), Hasan Can Y'ye (39) toplam 18 bin 900 lira para cezası kesildi.

5 şahsa hayvan sahiplenek yasaklandı. (Kayseri/DHA)

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