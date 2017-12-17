Ordu'da ağaçlar şirket kurbanı

Ordu'da özel proje alanı ilan edilen arazinin şirketlere satılması sonrası ağaçlar kesilmeye başlandı. Gelişmeye yöre halkı tepki gösterdi.

Ordu Kirazlimanı Mahallesi’nde Belde Otel arazisinin özel proje alanı ilan edilerek şirketlere satılması sonucu ağaçlar kesilmeye başlandı. Tepki gösteren yöre halkı ve yaşam savunucuları, “Bir an önce ağaçlar koruma altına alınmalı” dedi.

Konuyla ilgili yapılan basın açıklamasında konuşan Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Gazi Gönül, “Kirazlimanı Mahallesi’ndeki Ordu’nun önemli bir alanı yok ediliyor. Mahalle halkıyla yaptığımız toplantı sonrası alanda basın açıklaması yaptık. Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısına katıldık. Meclis toplantısı sonrası Başkan Enver Yılmaz’la mahalleden temsilcilerin, meclis üyelerinin de olduğu bir toplantıya katıldım. Başkan Yılmaz, ağaçların tescilli olduğunu söyleyerek kesilmeyeceklerini ifade etmişti ama incelememizle şimdilik iki ağacın kesilmiş olduğunu belirledik. Belki bu açıklamamızdan sonra başka ağaçlar da kesilmiş olabilir” dedi.

Mahalle halkı ve dernek olarak özel proje alanı ile betonlaşmaya karşı olduklarını belirten Gönül, “Verilen sözün takipçisiyiz. Kesilmeyecek deniyor ama kesim sürüyor. Ağaçların kesimini engelleyecek önlemler alınmalı. Ağaçlar kesildikten sonra sorumlulara verilecek cezanın anlamı olmuyor. Bir an önce ağaçlar koruma altına alınmalı” diye konuştu. (Ordu/EVRENSEL)

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